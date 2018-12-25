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Trânsito

Ônibus e carro colidem na BR 262 em Domingos Martins

A colisão aconteceu na tarde desta terça-feira (25), por volta das 15h15

Publicado em 25 de Dezembro de 2018 às 20:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2018 às 20:21
Uma pessoa ficou ferida após um acidente envolvendo um carro Volkswagen Gol e um ônibus no quilômetro 42 da BR 262, em Domingos Martins. A colisão aconteceu na tarde desta terça-feira (25), por volta das 15h15.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um dos ocupantes do carro ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para um hospital de Domingos Martins.
Ainda de acordo com a PRF, o trânsito ficou interditado no local, mas já foi liberado. Motoristas informam que o trânsito segue lento.

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