Ônibus e carro colidem na BR 262 em Domingos Martins

Uma pessoa ficou ferida após um acidente envolvendo um carro Volkswagen Gol e um ônibus no quilômetro 42 da BR 262, em Domingos Martins. A colisão aconteceu na tarde desta terça-feira (25), por volta das 15h15.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um dos ocupantes do carro ficou ferido e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para um hospital de Domingos Martins.
Ainda de acordo com a PRF, o trânsito ficou interditado no local, mas já foi liberado. Motoristas informam que o trânsito segue lento.