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Acidente

Ônibus e carro colidem em avenida de Vitória

Apesar do susto, não houve feridos

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

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Publicado em 

20 nov 2018 às 20:54

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