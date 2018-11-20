Ônibus e carro colidem em avenida de Vitória

Um ônibus municipal e um carro - Toyota Yaris - colidiram por volta das 17h35 desta terça-feira (20) na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, em Vitória. Apesar do acidente, não houve feridos.
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Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 20:54
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