Ônibus do Transcol são apedrejados na BR 101

Moradores do bairro Central Carapina, na Serra, protestaram na tarde desta terça-feira (20) na BR 101 por conta de um homicídio que aconteceu no bairro. Internautas informaram que ônibus do Transcol que passavam pelo local foram apedrejados pelos manifestantes.
O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que três ônibus foram apedrejados devido ao conflito existente dentro do bairro Central Carapina, na Serra.
A empresa informou, também, que os ônibus da linha 819 não estão circulando pela região por questão de segurança. A informação é de que os coletivos estão passando pela BR 101 sem entrar no bairro.
Ainda não há previsão de quando a linha voltará a operar normalmente.
PISTA BLOQUEADA
A Eco101, concessionária responsável pela administração da BR 101, informou que a pista lateral e a principal da BR 101 estão interditadas por conta de uma operação policial. Por conta da interdição, muitos motoristas voltaram pela contramão e o congestionamento é grande nas vias.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as pistas foram liberadas as 20h35. O trânsito ainda é lento no local.
ESCOLAS DE PORTAS FECHADAS
Por conta do homicídio, as escolas do município suspenderam as aulas do turno vespertino. Em nota, a Prefeitura Municipal da Serra informou que a carga horária será reposta e que as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) e do Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) serão retomadas nesta quarta-feira (21).