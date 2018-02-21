Ônibus do Transcol são apedrejados na BR 101

A confusão aconteceu na altura do bairro Central Carapina, na Serra Crédito: Fernando Madeira

BR 101 por conta de um homicídio que aconteceu no bairro. Internautas informaram que ônibus do Transcol que passavam pelo local foram apedrejados pelos manifestantes. Moradores do bairro Central Carapina, na Serra, protestaram na tarde desta terça-feira (20) napor conta de um. Internautas informaram que ônibus do Transcol que passavam pelo local foram apedrejados pelos manifestantes.

Serra. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) informou que três ônibus foram apedrejados devido ao conflito existente dentro do bairro Central Carapina, na

A empresa informou, também, que os ônibus da linha 819 não estão circulando pela região por questão de segurança. A informação é de que os coletivos estão passando pela BR 101 sem entrar no bairro.

Ainda não há previsão de quando a linha voltará a operar normalmente.

PISTA BLOQUEADA

Eco101, concessionária responsável pela administração da BR 101, informou que a pista lateral e a principal da BR 101 estão interditadas por conta de uma operação policial. Por conta da interdição, muitos motoristas voltaram pela contramão e o congestionamento é grande nas vias. , concessionária responsável pela administração da BR 101, informou que a pista lateral e a principal da BR 101 estão interditadas por conta de uma operação policial. Por conta da interdição, muitos motoristas voltaram pela contramão e o congestionamento é grande nas vias.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as pistas foram liberadas as 20h35. O trânsito ainda é lento no local.

ESCOLAS DE PORTAS FECHADAS

Por conta do homicídio, as escolas do município suspenderam as aulas do turno vespertino. Em nota, a Prefeitura Municipal da Serra informou que a carga horária será reposta e que as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) e do Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) serão retomadas nesta quarta-feira (21).