Ônibus do Transcol pega fogo dentro de terminal na Serra

Um ônibus do Transcol pegou fogo na tarde desta segunda-feira (23) no Terminal de Carapina, na Serra. Segundo passageiros que estavam no local, o coletivo estava lotado quando o incêndio começou.
Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) informou que não houve feridos e o acidente foi causado por uma pane elétrica.
"A Ceturb-ES informa que o veículo teve um princípio de incêndio devido a pane elétrica e foi tirado de circulação para efetuar os reparos. Não houve feridos".