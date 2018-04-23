Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Ônibus do Transcol pega fogo dentro de terminal na Serra

Segundo passageiros que estavam no local, o coletivo estava lotado quando o incêndio começou

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 20:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 20:14
Ônibus pega fogo no terminal de Carapina, na Serra Crédito: Internauta Gazeta Online
Um ônibus do Transcol pegou fogo na tarde desta segunda-feira (23) no Terminal de Carapina, na Serra. Segundo passageiros que estavam no local, o coletivo estava lotado quando o incêndio começou.
> Acidente deixa motociclista ferido em Vitória
Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) informou que não houve feridos e o acidente foi causado por uma pane elétrica.
"A Ceturb-ES informa que o veículo teve um princípio de incêndio devido a pane elétrica e foi tirado de circulação para efetuar os reparos. Não houve feridos".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados