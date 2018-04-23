Ônibus do Transcol pega fogo dentro de terminal na Serra

Ônibus pega fogo no terminal de Carapina, na Serra Crédito: Internauta Gazeta Online

Um ônibus do Transcol pegou fogo na tarde desta segunda-feira (23) no Terminal de Carapina, na Serra. Segundo passageiros que estavam no local, o coletivo estava lotado quando o incêndio começou.

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb) informou que não houve feridos e o acidente foi causado por uma pane elétrica.