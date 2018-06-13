Ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica Crédito: Rodrigo Maia | TV Gazeta

Quatro criminosos ainda não identificados atearam fogo em um ônibus do sistema Transcol na noite desta terça-feira (12) em Padre Gabriel, Cariacica. A ocorrência foi registrada por volta das 20 horas no ponto final do bairro.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, os autores estavam encapuzados e obrigaram motorista e trocador a saírem do veículo - não havia passageiro no veículo. Em seguida, colocaram fogo no coletivo. A motivação do ataque ainda é investigada pela polícia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. O ônibus ficou completamente destruído.

Procurada pela reportagem, a GVBus informou que o ônibus faz a linha 850 e que o motorista aguardava o horário para iniciar a viagem. Além disso, a empresa lamentou o prejuízo causado com a destruição total do veículo.

"A GVBus lamenta o ocorrido em Padre Gabriel, Cariacica, pois quando um ônibus é depredado, em especial incendiado, o prejuízo maior é causado ao sistema, e principalmente à população que depende dele", afirma.





OUTROS CASOS

Há pouco mais de um ano, no dia 11 de junho de 2017, um coletivo do sistema Transcol, que fazia a linha 580 (Padre Gabriel/Terminal do Ibes) também foi incendiado em Padre Gabriel, Cariacica.

Na ocasião os moradores relataram que um toque de recolher havia sido instalado no bairro e que o incêndio teria acontecido em retaliação à morte de dois moradores.