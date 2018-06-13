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Fogo

Ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica

A motivação do ataque ainda é investigada pela polícia

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 00:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 00:02
Ônibus do Transcol é incendiado em Cariacica Crédito: Rodrigo Maia | TV Gazeta
Quatro criminosos ainda não identificados atearam fogo em um ônibus do sistema Transcol na noite desta terça-feira (12) em Padre Gabriel, Cariacica. A ocorrência foi registrada por volta das 20 horas no ponto final do bairro.
De acordo com as primeiras informações da Polícia Militar, os autores estavam encapuzados e obrigaram motorista e trocador a saírem do veículo - não havia passageiro no veículo. Em seguida, colocaram fogo no coletivo. A motivação do ataque ainda é investigada pela polícia.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. O ônibus ficou completamente destruído.
Procurada pela reportagem, a GVBus informou que o ônibus faz a linha 850 e que o motorista aguardava o horário para iniciar a viagem. Além disso, a empresa lamentou o prejuízo causado com a destruição total do veículo.
"A GVBus lamenta o ocorrido em Padre Gabriel, Cariacica, pois quando um ônibus é depredado, em especial incendiado, o prejuízo maior é causado ao sistema, e principalmente à população que depende dele", afirma.
 
OUTROS CASOS
Há pouco mais de um ano, no dia 11 de junho de 2017, um coletivo do sistema Transcol, que fazia a linha 580 (Padre Gabriel/Terminal do Ibes) também foi incendiado em Padre Gabriel, Cariacica. 
Na ocasião os moradores relataram que um toque de recolher havia sido instalado no bairro e  que o incêndio teria acontecido em retaliação à morte de dois moradores. 
No momento do incêndio 22 pessoas estavam no coletivo. Ninguém ficou ferido. Na época, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) afirmou que o incêndio foi causado por cerca de 10 criminosos.

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