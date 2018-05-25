Ônibus do Transcol circulam normalmente nesta sexta na Grande Vitória

Ônibus do Sistema Transcol Crédito: Eduardo Dias

Os ônibus do Sistema Transcol rodam com a frota completa pela Grande Vitória e assim devem continuar nesta sexta-feira (25). Apesar de a possibilidade dos coletivos aderirem à paralisação dos caminhoneiros , informada pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), Edson Bastos, na quinta-feira, o presidente afirma, nesta sexta, que o sindicato não deve aderir ao movimento.

"Os ônibus estão rodando e não aderiram à greve, mas, automaticamente, em algum momento deve parar por falta de combustível", explica o presidente do Sindirodoviários.

Crédito: Vitor Jubini

A Ceturb confirmou que os ônibus vão rodar normalmente nesta sexta-feira (24). "Por enquanto, a circulação do Transcol continua operando sem restrições", reforçou por meio de nota enviada na noite desta quinta-feira (24).