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Protesto dos caminhoneiros

Ônibus do Transcol circulam normalmente nesta sexta na Grande Vitória

Os coletivos do Sistema Transcol estão circulando com 100% da frota

Publicado em 25 de Maio de 2018 às 10:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2018 às 10:40
Ônibus do Sistema Transcol Crédito: Eduardo Dias
Os ônibus do Sistema Transcol rodam com a frota completa pela Grande Vitória e assim devem continuar nesta sexta-feira (25). Apesar de a possibilidade dos coletivos aderirem à paralisação dos caminhoneiros, informada pelo presidente do Sindicato dos Rodoviários (Sindirodoviários), Edson Bastos, na quinta-feira, o presidente afirma, nesta sexta, que o sindicato não deve aderir ao movimento.
"Os ônibus estão rodando e não aderiram à greve, mas, automaticamente, em algum momento deve parar por falta de combustível", explica o presidente do Sindirodoviários.
Crédito: Vitor Jubini
A Ceturb confirmou que os ônibus vão rodar normalmente nesta sexta-feira (24). "Por enquanto, a circulação do Transcol continua operando sem restrições", reforçou por meio de nota enviada na noite desta quinta-feira (24).
> GREVE DOS CAMINHONEIROS | Veja as repercussões
Em Vitória, o Setpes havia informado que cortaria 30% da frota que circula na Capital, mas, à noite, recuou e garantiu que as atividades do transporte municipal estão mantidas.
> Aviso de que Ceturb decidiu retornar ônibus para garagens é falso

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