Ônibus do Procon atenderá em bairro de Vila Velha nesta segunda

Procon Móvel: moradores poderão registrar reclamações e negociar dívidas Crédito: Divulgação/Procon-ES

O ônibus do Procon-ES na Estrada estará estacionado na Rua Humberto de Campos no bairro Ataíde, em Vila Velha, a partir da próxima segunda-feira (12), e vai atender os consumidores até quarta-feira (14), das 09 às 16 horas.

Na unidade móvel, os consumidores poderão negociar dívidas e registrar reclamações sobre produtos adquiridos e serviços contratados, como problemas com energia elétrica, água, telefonia celular e fixa, internet, defeitos em produtos, empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, crediário em lojas e outros problemas relacionados ao consumo.

Para atendimento, é preciso que o consumidor tenha disponível o RG (Carteira de Identidade), o CPF, além de documentos que possam comprovar a relação de consumo, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, comprovante de pagamento, contrato, entre outros.

Serviço:

Atendimento do Procon-ES na Estrada





Data: de segunda (12) até quarta-feira (14)





Horário: das 09 às 16 horas



