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SERVIÇO

Ônibus do Procon atenderá em bairro de Vila Velha nesta segunda

Moradores do bairro Ataíde podem fazer suas reclamações e negociar dívidas

Publicado em 11 de Novembro de 2018 às 16:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2018 às 16:17
Procon Móvel: moradores poderão registrar reclamações e negociar dívidas Crédito: Divulgação/Procon-ES
O ônibus do Procon-ES na Estrada estará estacionado na Rua Humberto de Campos no bairro Ataíde, em Vila Velha, a partir da próxima segunda-feira (12), e vai atender os consumidores até quarta-feira (14), das 09 às 16 horas.
Na unidade móvel, os consumidores poderão negociar dívidas e registrar reclamações sobre produtos adquiridos e serviços contratados, como problemas com energia elétrica, água, telefonia celular e fixa, internet, defeitos em produtos, empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, crediário em lojas e outros problemas relacionados ao consumo.
Para atendimento, é preciso que o consumidor tenha disponível o RG (Carteira de Identidade), o CPF, além de documentos que possam comprovar a relação de consumo, como nota fiscal, ordem de serviço, faturas, comprovante de pagamento, contrato, entre outros.
Serviço:
Atendimento do Procon-ES na Estrada
 
Data: de segunda (12) até quarta-feira (14)
 
Horário: das 09 às 16 horas
 
Local: Rua Humberto de Campos, nº 381, Ataíde, Vila Velha. Ao lado da Bonna Pizza.

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