Ônibus de Vitória e Vila Velha ganham novo sistema de cobrança

Novo sistema de cobrança eletrônica nos ônibus municipais começa a ser usado a partir do próximo sábado (20), com atualização dos cartões até 16 agosto

Publicado em 16 de julho de 2019 às 16:35 - Atualizado há 6 anos

Novo sistema de cobrança já foi instalado nos ônibus transcol Crédito: Divulgação | GVBus

Depois de alterações realizadas no Sistema Transcol para colocar em prática o Bilhete Único Metropolitano, será iniciada, neste sábado (20), a implantação da validação do sistema de cobrança eletrônica nos ônibus municipais de Vitória e Vila Velha.

Os passageiros poderão fazer a leitura dos cartões de passagem no novo aparelho de cobrança até o dia 16 de agosto. Isso vai permitir que a partir de setembro, os usuários de três diferentes cartões usem, sem necessidade de troca, os ônibus do Transcol, dos "verdinhos" da Capital e da Sanremo, em Vila Velha.

De acordo com dados da Secretaria de Transportes e Obras Públicas, cerca de 72 mil cartões vão passar pelo processo de validação - cerca 61 mil em Vitória e 11 mil em Vila Velha.

Durante o mês de maio, foram feitas as atualizações em praticamente 400 mil cartões do Transcol. O processo de reconfiguração dos cartões será o mesmo já feito antes no Transcol: o cartão deve ser apresentado nos dois validadores; primeiro no validador atual (azul); e após o sinal sonoro, no validador novo (vermelho) até aparecer a mensagem “catraca liberada”.

Esse procedimento deve ser feito todas as vezes que o passageiro embarcar no coletivo. Assim, não será necessária a substituição dos bilhetes atuais. Essas mudanças fazem parte da implantação do sistema do Bilhete Único Metropolitano.

PRÓXIMA FASE PREVISTA PARA SETEMBRO

Segundo previsão do secretário estado de Transportes e Obras Públicas (Setop), Fábio Damasceno, a partir do mês de setembro os passageiros poderão usar os cartões do Transcol, da cidade de Vitória e Vila Velha para pagar passagem em qualquer um dos ônibus que circulam na Grande Vitória. Um passageiro que tem apenas o cartão de Vitória, por exemplo, poderá embarcar em qualquer ônibus Transcol ou da frota municipal de Vila Velha.

"Vamos instalar os postos de venda e instalar todos os equipamentos que vão dar subsídio para a população para poder adquirir os créditos. A partir daí vamos anunciar a data do Bilhete Único Metropolitano e aceitando todos os cartões em todo sistema, tanto no municipal, quanto no metropolitano", disse o secretário.

BALDEAÇÃO COM APENAS UMA PASSAGEM

Já a quarta fase do projeto de implantação do sistema do Bilhete Único Metropolitano está previsto para ser lançada no início do ano que vem. Um dos estudos é para que o passageiro tenha um tempo pré-determinado para desembarcar de um ônibus e embarcar em outro (baldeação) pagando apenas uma passagem.

O secretário Fábio Damasceno também afirmou a Setop tem realizado uma análise das frotas dos ônibus do Transcol e municipais, para uma possível reorganização de algumas linhas. "Otimizar, melhorar e ver onde precisa de mais ônibus. Tirar a sobreposição de linhas, existe muita sobreposição de linhas, isso tira o conforto, aumenta o trânsito. Então, a gente precisa melhorar o sistema para a população", concluiu Fávio Damasceno.

LOCAIS PARA ATENDIMENTO

Após o dia 16 de agosto, os passageiros que precisam de atendimento para resolver pendências do cartão de Vitória deverão buscar atendimento na Sede do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Septes), no bairro Santa Lúcia. No caso de Vila Velha, o atendimento será na Viação Sanremo, no bairro Alvorada.

USO DOS CARTÕES

Sistema Transcol

Prazo para validação dos cartões do Sistema Transcol já foi encerrado no mês de junho. Quem não realizou o processo deve buscar atendimento nos postos nos terminais da Grande Vitória ou na GVBus. https://www.gvbus.org.br

Sistema de Vitória e Vila Velha

O prazo para validação começa neste sábado (20) e segue até 16 de agosto. Para realizar, o passageiro deve passar o cartão pelos dois aparelhos (azul e vermelho) instalados nos veículos dos municipais de Vitória (conhecidos como "verdinhos") e de Vila Velha (Sanremo)

ÔNIBUS ACEITARÃO TODOS OS CARTÕES

A partir de setembro, quem tiver qualquer cartão do sistema de ônibus que atuam na Grande Vitória (Transcol, "verdinhos" e Sanremo) poderão pagar a passagem em qualquer veículo dos três sistemas.

PASSAGEM

O uso dos cartões nos diferentes ônibus dos três sistemas da Grande Vitória debita uma passagem para cada passagem pela roleta do ônibus

BALDEAÇÃO

Há um projeto em curso para que, após a implantação do Bilhete Único Metropolitano, o passageiro possa pagar uma passagem e fazer a baldeação para um segundo ônibus sem que haja desconto de tarifa, como acontece atualmente. O prazo para isso não está confirmado.

