Ônibus circulam normalmente neste domingo na Grande Vitória

Na Grande Vitória, os ônibus do sistema Transcol vão operar normalmente hoje, respeitando os horários de sábado e domingo. A informação foi dada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus). Neste domingo, o sindicato informou que o sistema vai operar com 100% da frota na segunda-feira (28) também.

O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Espírito Santo (Setpes), responsável pelo sistema municipal de Vitória, afirmou que o serviço será mantido até que as empresas tenham combustível em seus estoques. Esse estoque permite a operação normal até hoje.





Ônibus vão circular com horário normal de domingo Crédito: Eduardo Dias

Já algumas empresas que fazem viagens intermunicipais a partir da Rodoviária de Vitória tiveram que diminuir a frota ontem devido a falta de combustível. A viação Planeta foi uma das que teve que cancelar viagens. A Lírio dos Vales está na mesma situação e reduziu a frota.

A Rio Doce e Alvorada ainda mantém a frota normal, mas alertam que podem diminuir o número de ônibus e cancelar alguns horários das viagens. A Águia Branca publicou um comunicado em seu site informando que teve cancelamentos com realocação de passageiros para outros horários.