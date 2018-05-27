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GREVE DOS CAMINHONEIROS

Ônibus circulam normalmente neste domingo na Grande Vitória

A informação foi dada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus)

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 00:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2018 às 00:49
Na Grande Vitória, os ônibus do sistema Transcol vão operar normalmente hoje, respeitando os horários de sábado e domingo. A informação foi dada pelo Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus). Neste domingo, o sindicato informou que o sistema vai operar com 100% da frota na segunda-feira (28) também.
O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Espírito Santo (Setpes), responsável pelo sistema municipal de Vitória, afirmou que o serviço será mantido até que as empresas tenham combustível em seus estoques. Esse estoque permite a operação normal até hoje.
 
Ônibus vão circular com horário normal de domingo Crédito: Eduardo Dias
Já algumas empresas que fazem viagens intermunicipais a partir da Rodoviária de Vitória tiveram que diminuir a frota ontem devido a falta de combustível. A viação Planeta foi uma das que teve que cancelar viagens. A Lírio dos Vales está na mesma situação e reduziu a frota.
A Rio Doce e Alvorada ainda mantém a frota normal, mas alertam que podem diminuir o número de ônibus e cancelar alguns horários das viagens. A Águia Branca publicou um comunicado em seu site informando que teve cancelamentos com realocação de passageiros para outros horários.
 

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