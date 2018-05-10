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Passeio

Navio da Marinha do Brasil aberto para visitação gratuita em Vitória

Embarcação ficará aberta das 14 às 17 horas e a entrada é gratuita

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 17:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 17:53
O Navio de Apoio Oceanográfico (NapOc) Ary Rongel (H44) Crédito: Reprodução | Defesa Aérea ENTITY_amp_ENTITY Naval
Quinta-feira (10), final de semana chegando... Você já sabe qual será a programação? Que tal fazer algo diferente? Neste sábado (12), o Navio de Apoio Oceanográfico (NApOC) 'Ary Rongel', da Marinha do Brasil, estará disponível para visitação pública das 14 às 17 horas, no Porto de Vitória. E o melhor de tudo: é de graça!
Desde que o navio foi adquirido pela Marinha, há 24 anos, esta será a primeira vez que ele vai atracar na capital do Espírito Santo. Depois da breve passagem por Vitória, ele vai retornar ao Rio de Janeiro no domingo (13), onde será preparado para a 37ª Operação Antártica, prevista para acontecer de outubro de 2018 a março de 2019.
OPERAÇÕES
'Ary Rongel', que saiu do Rio de Janeiro no dia 22 de abril deste ano e passou pela cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e por Maceió, em Alagoas, o navio encerrará o treinamento marcando o retorno do 'Gigante Vermelho' para o Período de Manutenção Geral (PMG). A finalidade é que ele esteja preparado para a 37ª Operação Antártica.
SERVIÇO
Local: Porto de Vitória
Horário: Das 14 às 17 horas
Entrada: Gratuita

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