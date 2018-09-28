Atração

Navio da Marinha do Brasil aberto para visitação em Vitória

Embarcação Corveta Caboclo ficará em águas capixabas durante domingo (30) e na segunda-feira (1)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2018 às 00:11

Publicado em 28 de Setembro de 2018 às 00:11

Navio Corveta Caboclo, da Marinha do Brasil, estará em Vitória Crédito: Divulgação/MAR
O navio Corveta Caboclo, da Marinha do Brasil, vai estar aberto à visitação neste domingo (30) e na segunda-feira (1). A embarcação vai estar atracada no porto de Vitória, na capital capixaba, e ficará aberta das 13 às 17 horas. A visitação é gratuita e o acesso ao porto será realizado pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta, no Centro.
A atracação faz parte da programação de regresso do navio após realizar o transporte de pesquisadores para Ilha da Trindade, arquipélago que fica a 1,2 quilômetros de Vitória.
O navio possui 56,5 metros de comprimento, desloca aproximadamente 911 toneladas e atinge velocidades de até 14 nós (aproximadamente 25km/h).
SERVIÇO
Programa: visitação ao navio Corveta Caboclo.
Local: Porto de Vitória, em frente ao Palácio Anchieta, no Centro.
Datas: domingo (30) e segunda-feira (1).
Horário: das 13 às 17 horas.
Entrada: gratuita.

