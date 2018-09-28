Navio da Marinha do Brasil aberto para visitação em Vitória

O navio Corveta Caboclo, da Marinha do Brasil, vai estar aberto à visitação neste domingo (30) e na segunda-feira (1). A embarcação vai estar atracada no porto de Vitória, na capital capixaba, e ficará aberta das 13 às 17 horas. A visitação é gratuita e o acesso ao porto será realizado pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta, no Centro.
A atracação faz parte da programação de regresso do navio após realizar o transporte de pesquisadores para Ilha da Trindade, arquipélago que fica a 1,2 quilômetros de Vitória.
O navio possui 56,5 metros de comprimento, desloca aproximadamente 911 toneladas e atinge velocidades de até 14 nós (aproximadamente 25km/h).
