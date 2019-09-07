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Porto de Vitória

Navio da Marinha aberto para visitação neste fim de semana em Vitória

O NPaOc "APA" participa do Desfile Marítimo da Independência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2019 às 04:13

Publicado em 07 de Setembro de 2019 às 04:13

Navio-Patrulha Oceânico "APA" Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil
O Navio-Patrulha Oceânico "APA" estará aberto à visitação pública neste sábado (07), de 11 às 17 horas, e o domingo (08) a partir das 14h até as 17 horas. A visitação é gratuita e o acesso ao Porto será realizado pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta.
Antes de receber os visitantes, o NPaOc "APA" participa do Desfile Marítimo da Independência, como parte da programação do Desfile Cívico-Militar organizado pelo Governo do Estado.
SERVIÇO
Visitação pública: sábado (07), de 11 às 17 horas, e o domingo (08) a partir das 14h até as 17 horas.
A visitação é gratuita e o acesso ao Porto será realizado pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta.

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