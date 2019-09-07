Navio da Marinha aberto para visitação neste fim de semana em Vitória

Navio-Patrulha Oceânico "APA" Crédito: Divulgação/Marinha do Brasil

O Navio-Patrulha Oceânico "APA" estará aberto à visitação pública neste sábado (07), de 11 às 17 horas, e o domingo (08) a partir das 14h até as 17 horas. A visitação é gratuita e o acesso ao Porto será realizado pelo portão localizado em frente ao Palácio Anchieta.

Antes de receber os visitantes, o NPaOc "APA" participa do Desfile Marítimo da Independência, como parte da programação do Desfile Cívico-Militar organizado pelo Governo do Estado.

SERVIÇO

Visitação pública: sábado (07), de 11 às 17 horas, e o domingo (08) a partir das 14h até as 17 horas.