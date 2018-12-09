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"Livramento"

'Nasci de novo', diz feirante baleado em tentativa de assalto em Cariacica

A vítima, de 25 anos, foi abordada por dois criminosos em um semáforo próximo ao trevo de Alto Lage

Publicado em 09 de Dezembro de 2018 às 17:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2018 às 17:24
Vítima foi baleada no braço Crédito: Bernardo Coutinho
"Eu com certeza nasci de novo", afirmou o feirante de 25 anos, vítima de uma tentativa de latrocínio na madrugada deste domingo (09). O jovem foi abordado por dois criminosos em um semáforo próximo ao trevo de Alto Lage, em Cariacica, e arrancou com o carro. Um dos bandidos chegou a disparar, mas o jovem conseguiu escapar com ferimentos leves.
A vítima voltava de um aniversário em Guarapari quando, por volta de 0h10, parou em um semáforo próximo à Viação Itapemirim. O jovem contou que estava chovendo quando uma moto parou ao lado do carro onde ele estava, um Fiat Strada.
> Bandidos invadem casa e tocam o terror durante assalto em Cariacica
O feirante tinha acabado de deixar a namorada em casa, no bairro Porto de Santana, e ia para casa em Rio Marinho, também em Cariacica. Apareceram dois caras em uma moto e pararam do meu lado. O rapaz que estava na garupa desceu e tentou abrir a porta do meu carro, foi quando eu percebi que se tratava de um assalto, contou.
Foi um livramento enorme na minha vida. Eu pensava que jamais reagiria a um assalto, mas na hora do susto eu reagi. A gente trabalha tanto para ter as coisas, e em fração de segundos podemos perder os bens e até mesmo a vida. É muito revoltante
Feirante, 25 anos, vítima de assaltantes
O criminoso chegou a forçar a porta do carro por três vezes, e então a vítima acelerou o veículo. Eu agi no impulso. Estava com muito medo, não vi que eles estavam armados e arranquei com o carro, relembrou.
Assim que deu partida, a vítima escutou um disparo. Eu vi que o carro tinha sido atingido, o vidro quebrou na hora. Mas eu não vi que eu tinha sido atingido, disse o jovem.
Ferido, o rapaz ainda conseguiu dirigir por mais alguns metros até se dar conta de que havia sido baleado. De repente eu comecei a sentir o meu braço dormente, foi quando olhei para o lado e vi que estava todo sujo de sangue. Nessa hora eu pensei que fosse morrer, relembrou o jovem.
O feirante dirigiu até a casa do tio, no bairro Bandeirantes, também em Cariacica, onde foi socorrido e levado para o Hospital São Lucas. Deixei meu carro lá e ele me trouxe para o hospital, contou.
A bala atravessou o braço do rapaz, mas não foi preciso fazer nenhum tipo de intervenção cirúrgica. Ele foi medicado e liberado por volta das 9 horas da manhã deste domingo.

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