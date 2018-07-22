Nas redes sociais, ex-alunos lamentam a morte de Pignaton

A morte do professor e empresário José Antônio Pignaton pegou de surpresa amigos, familiares e a comunidade escolar. Nas redes sociais, ex-alunos fizeram questão de demonstrar carinho e admiração por Pig, como era carinhosamente chamado, que faleceu neste domingo (22), depois de passar mal em um restaurante, durante viagem de férias na Suíça.
Na internet, quem conviveu com o fundador do Centro Educacional Leonardo da Vinci fez questão de destacar sua sabedoria, humanidade e comprometimento com a educação. O governador Paulo Hartung e o prefeito de Vitória, Luciano Rezende, decretaram luto oficial de três dias.