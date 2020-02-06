'Não pode ter uma Paraisópolis aqui em Vitória', diz secretário

Confusão em baile clandestino na Praia do Canto, em Vitória Crédito: Reprodução/Internet

Trata-se de uma referência a uma ação da polícia na favela paulista durante uma festa em que morreram nove pessoas pisoteadas e 12 ficaram feridas, no final do ano passado.

Esse foi o recado do coronel Fronzio Calheira, secretário municipal de Segurança Urbana, no encontro com representantes da Polícia Militar e da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) para discutir como vão atuar nos blocos de pré-carnaval clandestinos que estão se espalhando pela cidade.

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Se há um transtorno e alguém morre, esquece. Não pode ter uma Paraisópolis aqui na Capital. Minha maior preocupação é ter algum confronto de um agente público com alguém do público. Estaremos preparados para o uso de força maior, mas esse será o último recurso, ressalta.

O secretário também frisa que, embora a prefeitura e as polícias estejam se mobilizando para evitar novos transtornos durante a passagem do bloco clandestino pela Praia do Canto e outros bairros, é importante que as famílias estejam atentas.