'Não acreditava em Deus, agora acredito', diz sobrevivente de acidente

Luiz Alberto Miranda dirigia o Cobalt que foi atingido pelo ônibus Crédito: Ricardo Medeiros/Reprodução TV Gazeta

"Eu não acreditava em Deus, mas agora acredito. Minha esposa foi salva mesmo, e foi por um milagre". A declaração emocionada é do comerciante Luiz Alberto Miranda, sobrevivente do acidente envolvendo um Transcol e dois carros na Rodovia Norte-Sul, na quarta-feira (28).

Ele conduzia um Chevrolet Cobalt e estava com a mulher, Rita Maria Santos Miranda, 69 , e a neta de 7 anos quando foram atingidos pelo coletivo que tombou na rodovia, na altura do Bairro de Fátima, na Serra.

A idosa foi socorrida e encaminhada para o Vitória Apart Hospital, onde encontra-se internada na Unidade Semi-Intensiva. Ela deverá passar por cirurgias após ter sofrido múltiplas fraturas, incluindo a cervical, punho, tornozelo e bacia.

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Luiz Alberto, que sofreu apenas leves escoriações, ainda lembra com clareza dos detalhes do acidente. Ele (o motorista) não conseguiu fazer a curva e freou o ônibus. Aí capotou e tomou as duas pistas. Passou em cima de um carro, e quando eu vi que tava vindo em cima de mim, eu freei. Mesmo assim ele bateu no meu carro e jogou para trás, relembrou. O sobrevivente contou que, depois do susto, não passará outra vez no local. Por aquela estrada eu não passo nunca mais. Por ali não, contou.

A neta de 7 anos passou a noite no Hospital da Polícia Militar. Após liberação do neurologista, a menina teve alta.

A enfermeira Marina Agrizzi, nora do casal de idosos, reclamou sobre a falta de assistência por parte do Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) com relação aos feridos. Segundo ela, ninguém entrou em contato com a família, somente o homem que ajudou a socorrer a filha dela.

Ficamos chateados pois ninguém entrou em contato com a gente, sendo que o Samu tem nosso número, no boletim de ocorrência tem nosso número e nós queríamos suporte, disse Marina.

A empresa responsável pelo ônibus informou que só conseguiu descobrir para onde a vítima do Cobalt tinha sido levada na tarde desta quinta (29), mas que entrou em contato com a equipe de assistência social do hospital se colocando à disposição da família.

A outra vítima, uma mulher que estava em um Ford Ka, já está em casa e está sendo acompanhada pela operadora. As outras vítimas que estavam no ônibus também foram liberadas.

O ACIDENTE

Transcol tombou sobre carros na Rodovia Norte Sul Crédito: Rodrigo Mais

O ônibus que faz a linha 572 (Terminal Laranjeiras x Terminal São Torquato) tombou e atingiu dois carros na Rodovia Norte-Sul, na Serra, na altura do Bairro de Fátima, sentido Vitória.

Cerca de 25 pessoas estavam no coletivo. O Samu e os bombeiros foram acionados, mas nenhuma vítima ficou presa às ferragens.