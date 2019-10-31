Namorada faz homenagem a jovem que morreu em grave acidente em Vitória

A namorada do empresário Gustavo Fracarolli Corrêa, de 27 anos, que morreu em um grave acidente que matou um amigo e deixou outras três pessoas feridas na noite desta terça-feira (29), em Camburi, fez um post emocionado no Instagram nesta quarta-feira (30). Em uma publicação com cinco fotos, ela começa o texto falando que perdeu o amor de sua vida. "Foram quase dez anos de história. Altos, baixos, mas no fim, nós!", diz. Veja o post completo.
Amigos e familiares lotaram o cemitério Jardim da Paz, na Serra, para se despedir do jovem nesta tarde. A jovem Yasmin Reiter, de 27 anos, era amiga de Gustavo e Matheus Nunes de 26 anos, que também morreu no acidente, há pelo menos oito anos. Ela afirma que eles eram jovens muito queridos e sempre eram a alegria das festas.
A família de Gustavo preferiu não dar entrevista no local. O enterro do universitário foi realizado às 17h sob aplausos. O amigo de Gustavo, Matheus Nunes, que também morreu no acidente, foi enterrado em Matilde, Alfredo Chaves.