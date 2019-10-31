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Namorada faz homenagem a jovem que morreu em grave acidente em Vitória

Gustavo Fracarolli Corrêa, de 27 anos, morreu em um grave acidente que matou um amigo e deixou outras três pessoas feridas na noite desta terça-feira (29), em Camburi; veja o post

Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 07:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2019 às 07:57
Gustavo Fracarolli Corrêa, de 27 anos, e a namorada Aline Crédito: Instagram | Reprodução
A namorada do empresário Gustavo Fracarolli Corrêa, de 27 anos, que morreu em um grave acidente que matou um amigo e deixou outras três pessoas feridas na noite desta terça-feira (29), em Camburi, fez um post emocionado no Instagram nesta quarta-feira (30). Em uma publicação com cinco fotos, ela começa o texto falando que perdeu o amor de sua vida. "Foram quase dez anos de história. Altos, baixos, mas no fim, nós!", diz. Veja o post completo.
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Hoje eu perdi o amor da minha vida. Foram quase dez anos de história. Altos, baixos, mas no fim, nós! A gente tava com viagem marcada pra semana que vem, hospedagem paga, carro alugado, voos comprados. Mas eu não imaginei que era tão pra longe essa sua viagem. E eu não sabia que ela seria adiantada. O nosso roteiro incluía Brasília, Chapada dos Veadeiros e Copacabana. E não o céu! Eu lembro que você estava feliz e todo dia comemorava comigo linda, a nossa couple trip tá chegando. Sim, lindo! A gente tava cada dia mais perto de realizar essa nossa viagem. Eu sabia o quão ansioso você tava. E eu também! Meu amor, você não sabe como o meu coração bate apertado, mas eu sei que o seu momento chegou e que o seu espírito precisa ir, tranquilo e em paz! Eu agradeço com todo o meu coração tudo o que você me proporcionou, os lugares que você me apresentou, as vibes maravilhosas que você botou e cada sorriso besta só de te olhar, que você fazia com o mínimo de esforço. Você me fez feliz! Obrigada por me fazer do seu abraço o meu lar, da sua família a minha família, e de você, o meu amor. Obrigada por entrar naquele hospital comigo, e passar a noite enquanto eu estava internada, só pra mamãe vir pra casa dormir. Você sempre foi o meu anjo, e hoje, mais ainda! Hoje eu vou me acostumar a passar as sextas em casa, não brigar com você pelas suas faltas de limites, a não disputar atenção com a sua boombox, a não ouvir você cantando músicas com letras erradas de baixo do chuveiro e ouvir um linda, faz a minha barba pra eu ficar lindo pra você. Vai com Deus! O meu amor sempre será seu!

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Amigos e familiares lotaram o cemitério Jardim da Paz, na Serra, para se despedir do jovem nesta tarde. A jovem Yasmin Reiter, de 27 anos, era amiga de Gustavo e Matheus Nunes de 26 anos, que também morreu no acidente, há pelo menos oito anos. Ela afirma que eles eram jovens muito queridos e sempre eram a alegria das festas.
A família de Gustavo preferiu não dar entrevista no local. O enterro do universitário foi realizado às 17h sob aplausos. O amigo de Gustavo, Matheus Nunes, que também morreu no acidente, foi enterrado em Matilde, Alfredo Chaves.

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