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Atrasos

Na volta às aulas, estudantes sentem efeitos da interdição de terminal

Ainda sem saber ao certo os horários dos coletivos e com dificuldade de chegar ao Terminal de Vila Velha, todos que conversaram com a reportagem do Gazeta Online vão chegar atrasados na escola
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 10:47

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 10:47

Renan Patrick, 17 anos, Ingrid Mesquita, 14, Endy Nunes, 13 anos. Vão chegar com uma hora e meia de atraso por causa das mudanças. Eles pegam o ônibus para Santa Paula Crédito: Caíque Verli
Os alunos da rede estadual de educação voltaram às aulas nesta terça-feira (24) e já sentiram os efeitos da interdição do Terminal de Itaparica, em Vila Velha. Ainda sem saber ao certo os horários dos coletivos e com dificuldade de chegar ao Terminal de Vila Velha, todos que conversaram com a reportagem do Gazeta Online vão chegar atrasados na escola. Mesmo com o terminal visivelmente mais vazio do que na segunda-feira (23), os demais passageiros afirmam que algumas linhas estão atrasadas, já outras estão saindo no horário certo e a situação de hoje é melhor do que a desta segunda.
A estudante Ingrid Mesquita, 14 anos, se diz perdida com as mudanças. "Antes ia para o Terminal de Itaparica, estava acostumada. Agora, não sei para onde ir aqui no de Vila Velha. Vou chegar com mais de uma hora e meia de atraso na aula".
Ana Maria Plaudio, 17 anos Crédito: Caíque Verli
Indo também para a escola, a adolescente Ana Maria Plaudio, 17 anos, está atrasada. "Perdi dois ônibus em Ulisses Guimarães porque estavam lotados. Agora vou chegar atrasada pelo menos uma hora na aula".
O morador de Cariacica Renan Patrick contou que saiu 30 minutos antes para tentar não chegar atrasado, mas os horários em Vila Velha estão bastante confusos e não teve jeito: também vai se atrasar. 
ALUNOS
Sobre a situação dos alunos, a diretora de operações da Ceturb, Rosane Giuberti, disse que a companhia está avaliando todos os dias o resultado do plano para ver o que pode ser mudado. "O transporte público é muito dinâmico. É como se a gente precisasse trocar o pneu com o carro andando. Estamos a todo momento buscando o que pode ser feito, de acordo com as informações do dia, para minimizar os impactos".
MAIS ÔNIBUS
A Ceturb informou que colocou 12 ônibus a mais nas linhas que foram transferidas do Terminal de Itaparica e 15 ônibus de reserva, para caso seja necessário. Esse reforçou ajudou a minimizar os impactos nesta terça.
Com informações de Caíque Verli

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