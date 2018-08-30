Músico que virou morador de rua procura ajuda para tratar alcoolismo

Elias Belmiro procurou o Caps em Vitória Crédito: Sullivan Silva

Eu quero é solar de novo com a orquestra sob a regência do maestro Helder Trefzger. Esse é o desejo verbalizado pelo violonista Elias Belmiro, 50 anos, antes de entrar no prédio do Centro de Referência Psicossocial AD (Álcool e outras drogas - Caps), na Ilha de Santa Maria, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (29).

Segundo o irmão gêmeo, o especialista em engenharia de manutenção Isaías Belmiro, Elias pretende ficar no local por 15 dias para desintoxicação e depois deverá ser encaminhado pela família para uma clínica de reabilitação particular localizada no Estado de São Paulo. O violonista de sucesso e talento reconhecido está há 4 anos morando na rua. Ele perdeu tudo por conta do vício em álcool.

Vamos continuar o acompanhando, e, nesse período, vamos avaliar o melhor lugar para ele tratar a dependência. Há uma semana estávamos prontos para o embarcar para essa clínica em São Paulo, mas ele desistiu. Acredito que agora com toda essa comoção ele aceite, disse o irmão gêmeo. Um instituto capixaba chegou a oferecer tratamento para o músico, mas ele acabou preferindo ficar no Caps e depois seguir para São Paulo.

Elias, que há quatro anos se encontra em situação de rua, procurou o Caps pela manhã. Ele se apresentou na recepção do local, mas, debilitado pelo uso recente de bebida alcoólica, acabou deitando e dormindo em uma calçada próxima. O irmão gêmeo Isaías o encontrou após ser avisado por conhecidos, e depois de horas de uma conversa, que foi acompanhada de longe pela reportagem do Gazeta Online, Elias tomou a decisão de receber atendimento psicológico.

Não posso ficar desse jeito. Meu irmão gêmeo está aí e eu preciso tomar uma posição. É uma coisa pulsante em mim. Eu quero coisa melhor para mim. Quero ser assistido de novo, afirmou Elias, que já tinha procurado o Caps em outras oportunidades.

O irmão Isaías diz que toda a família está empenhada em reconduzir Elias para fazer o que mais gosta: tocar violão e tocar novamente com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. É uma decisão difícil para ele. Estávamos conversando que somos Belmiro e a família Belmiro não desiste da luta. Vamos entrar juntos e sair juntos dessa caminhada. E vamos subir no palco também, garante Isaías.

Antes de entrar no Caps, Elias fez um pedido à reportagem. Queria enviar um mensagem de agradecimento para seu pai, Eurico Belmiro, trombonista aposentado da Polícia Militar de 90 anos. Pai, Eurico Belmiro, eu aprendi tocar música no seu violão. Agradeço muito por ter apostado mim, declarou.

PROCURA

Após a publicação de reportagens da história de Elias Belmiro no Gazeta Online, no jornal A GAZETA e na TV Gazeta, foi grande a repercussão por parte de ex-colegas de trabalho, músicos, conhecidos e entre a população em geral. Situação que, segundo o violonista, o deixou desconcertado pela procura incessante de pessoas para lhe oferecer ajuda. Tem gente me olhando de forma diferente, disse.

Um grupo de integrantes do Instituto Ajude ao Próximo encontrou com Elias no início da noite de terça-feira (28) para encaminhá-lo para uma casa de recuperação mantida por uma igreja evangélica em Cariacica. Porém Elias passou a noite na casa de um amigo no Centro da Capital e depois procurou o Caps, nesta quarta-feira (29).

ENTREVISTA

Muita gente ofereceu ajuda? Como foram esses dias?

Tenho chorado muito. Tem gente me olhando de forma diferente. Muita gente ofereceu ajuda.

Seus amigos músicos procuraram o senhor?

Antes eu era um músico conceituado e depois fui decaindo. O álcool me deixou para baixo.

O senhor resolveu aceitar ajuda? Por que essa decisão?

Totalmente. Eu não posso ficar desse jeito. Meu irmão gêmeo está aí e eu preciso tomar uma posição. É uma coisa pulsante em mim. Eu quero coisa melhor para mim. Quero ser assistido de novo. Fiquei aqui uma vez, no HPM (Hospital da Polícia Militar) também e não dá para ficar jogado na calçada de novo.

Como o senhor quer que as pessoas o vejam daqui a alguns dias?

Eu quero é tocar de novo. É o que eu gosto de fazer. Eu quero é solar de novo com a Orquestra sob a regência do maestro Helder.