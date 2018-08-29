Músico que mora nas ruas de Vitória deve ser internado em Cariacica

Solista capixaba Elias Crédito: Marcelo Prest | GZ

Cariacica. Isso é o que afirma o presidente do Grupo Ajude o Próximo (GAP), Kelvin Amaral. Uma rede de solidariedade se formou para ajudar o músico capixaba depois da reportagem veiculada nesta terça (28), no Gazeta Online. O músico Elias Belmiro, de 50 anos, deve ser internado nesta quarta-feira (29) numa casa de recuperação para dependentes químicos localizada em. Isso é o que afirma o presidente do Grupo Ajude o Próximo (GAP), Kelvin Amaral. Uma rede de solidariedade se formou para ajudar o músico capixaba depois da reportagem veiculada nesta terça (28), no

Your browser does not support the audio element. Músico consagrado que hoje vive nas ruas, Elias Belmiro deve ser internado nesta quarta-feira

Elias há quatro anos está em situação de rua e e dorme pelos cantos do Centro de Vitória. Ele é um grande artista do Espírito Santo, talentoso violonista que é referenciado até no Dicionário da Música Brasileira.

Segundo o coordenador, Elias já era conhecido pelo grupo e, há algumas semanas, aguardava uma vaga para a internação para tratar o alcoolismo, vício que o levou para a rua. A vaga foi disponibilizada na noite desta segunda-feira (27). O Instituto Ajude o Próximo é conhecido por oferecer café da manhã e outros serviços para pessoas em situação de rua.

“Ele ficou meio assustado com a repercussão do caso e por isso foi para casa de um amigo no Centro de Vitória. Conseguimos localizá-lo na catedral de Vitória e oferecemos internação, ele aceitou e combinamos de levá-lo”, afirmou.

O voluntário do projeto, Fernando Rodrigues Hott, responsável por articular a internação de dependentes em clínicas do Estado, relatou que irão mantê-lo em Flexal II, em Cariacica, de responsabilidade de uma igreja evangélica, em troca de cestas básicas e doação de roupas.

“Não sabemos ainda por quanto tempo ele irá ficar, o tratamento depende da reação de cada paciente. É a primeira vez que levamos para essa clínica, optamos por ela por ser mais perto de Vitória, fica mais fácil para visitá-lo”, conclui.

O pastor da casa de recuperação Renascidos de Cristo, que é comandada pela igreja Renascidos de Cristo, de Vila Rubim, funciona há 15 dias. Atualmente, seis pessoas estão no local, mas a casa tem capacidade para acomodar 15 pessoas.

As pessoas realizam a laborterapia, um método psicoterápico em que se usa o trabalho - principalmente manual - para afastar os malefícios da desocupação, e tem o tratamento espiritual. Não há a ajuda de médicos e nem apoio do poder público. “É um tratamento espiritual onde é priorizada a palavra de Deus”, diz.

SOLIDARIEDADE

Após a publicação da reportagem do Gazeta Online, diversos internautas lamentaram por meio de e-mail, comentários nas redes sociais e telefonemas a situação em que Elias se encontra e ofereceram ajuda. Ex-alunos do solista, que atuou por mais de 10 anos como professor na Escola de Música do Espírito Santo (Fames), se mobilizaram em busca de oferecer alternativas para sair das ruas.

“Fiquei muito triste com a situação do Elias. Eu era vocalista da Banda Caramelo quando o Elias estava iniciando na música. Eu e alguns amigos estamos querendo ir até ele para ver o que podemos fazer, por um acaso você sabe onde podemos encontrá-lo? Se souber, por favor nos informe”, disse Alexandre Jorge Anders Medeiros por e-mail.

A professora de balé Fabiana Ramos, que trabalhou com Elias em um projeto social em Vitória ligou para a redação em busca de informações de como encontrá-lo. "Eu trabalhei no Projeto Cajun (Caminhando Juntos) e quando fiquei sabendo entrei em choque. Não acreditamos que aquela pessoas que levava o filho todos os dias para o projeto social estava assim. Ele é um professor muito amado”.

CARREIRA

O músico se consagrou como solista, gravou dois CDs instrumentais e tocou no quinteto do violonista Maurício de Oliveira. Seu primeiro álbum, lançado em 1996, dedicado a Vila-Lobos, teve duas faixas compiladas no CD do grupo Time-Life, em que participou artistas internacionais do porte do compositor e maestro americano John Williams.

Além da gravação dos dois álbuns, Elias tocou em países da Europa e se apresentou no antigo Teatro Carmélia com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo sob a regência do maestro Helder Trefzger, em 1992. Na época, o moço jovem com cabelos grandes encantava o público com o som dos solos de seu violão.

A reportagem proporcionou, na segunda-feira (27), o encontro do músico com o Maestro Helder Trefzger, após anos sem contato. Sob a regência do maestro, ele realizou uma apresentação com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, no Teatro Carmélia, ocorrida em 1992.