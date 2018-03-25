Música como veículo de transformação de vidas

Músico Eduardo Lucas da Silva Crédito: Fernando Madeira

Aos 28 anos, o capixaba Eduardo Lucas da Silva dá conta de mais de 200 alunos na Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames), onde estudou, e também de outros 80 jovens de um projeto social. O trompetista, mestre em Música (UFRJ), ainda administra uma editora de partituras, toca com o Regional da Nair e a banda No Seu Abracinho, voltada para crianças. Abaixo, o músico conta sua trajetória, desde São Pedro V, até a oportunidade de transformar sua vida em melodia.

Eu sou da região da Grande São Pedro, mais especificamente São Pedro V. É uma área que tem muitos talentos desconsiderados. Minha família mora lá há 30 anos. Com 15, eu tinha outros sonhos. Tinha interesse de estudar Direito, mas frequentava uma comunidade religiosa e quis fazer alguma coisa para ajudar. Pensei em aprender a tocar um instrumento musical. Mas era tudo muito escasso, não tinha professor e a faculdade de Música não parecia algo acessível.

Então ouvi falar do projeto Banda Júnior, da Polícia Militar, que existe desde 1999 e atende crianças em situação de vulnerabilidade social. Meus pais me levaram e fizemos a matrícula. Isso era 2005. Minha família não tem músicos, mas minha casa era uma casa de shows. Meu pai tinha um bailão em São Pedro, conhecido como bailão Sonho Doce. Tinha forró, sertanejo, samba e pagode todo final de semana. Mais para frente também passou a ter baile funk. Sempre gostei muito de música por causa desse ambiente.

Minha entrada na Banda Júnior foi um divisor de águas. Eu não levava muito a sério o estudo e a música me deu um outro foco, foi uma paixão à primeira vista. Pensei poxa, quero fazer isso para o resto da minha vida. Fiz vestibular na Fames em 2007, para o curso básico. Em 2010, prestei vestibular para o bacharelado e passei. Junto disso, comecei a tocar em casamentos, no carnaval, tudo para ajudar em casa. Minha mãe é cozinheira e eu precisava ajudar de alguma forma. Cheguei a trabalhar na feira.

Entrei no bacharelado já pensando que queria seguir carreira acadêmica. Me sinto à vontade lecionando. Me formei em 2013, mas estava desempregado. Veio a questão e agora, o que vou fazer?. Não tinha passado no concurso da orquestra, comecei a tocar na noite com a banda Kalifa. Recebi convites para ir para outras bandas, mas a Vale me fez a proposta de trabalhar com a regência de uma banda de alunos do projeto social Vale Música. Aceitei o desafio. Quando cheguei, em 2014, tinha 12 alunos.

Vislumbrei o grande potencial do projeto, mas tinha que estudar. Aqui no Estado infelizmente não temos curso que forme maestros. Como tinha começado a trabalhar na Vale, juntava um dinheirinho e ia para São Paulo para me aperfeiçoar. Fazia um curso no Conservatório de Tatuí. De 12 componentes, a banda sinfônica do projeto social foi para 50. Fazemos apresentações regulares, com temas fechados. Já fizemos homenagem aos cem anos do samba, trilha sonora de filme, tributos a Elis Regina...

Minha vivência foi muito de música erudita, mas sempre flertando com a música popular. Por isso, montamos uma jazz band. Agora além da banda sinfônica, temos essa jazz band dedicada ao repertório de música brasileira e internacional, com 30 pessoas. Quero mostrar para essas crianças o que é música popular. Muitos que vêm de lugares carentes não têm acesso a isso.

Atendemos crianças de 7 até os 18 anos. Se eles desejarem ser músicos profissionais, podem ficar no projeto até os 23. A intenção é ocupar um espaço que poderia ser ocupado por coisas indevidas. Nos voltamos para a socialização através da música.

Com o projeto social, mesmo que ele não se torne músico profissional, ele vai ter vivido aquilo ali. Aprende sobre disciplina, sobre estética, como trabalhar em grupo... Para mim é um peso grande. Sou negro, pobre, vindo de região de conflito social. Às vezes saímos de concertos muito tarde e tenho que levar alguns em casa. Passo em cada lugar e penso que nossas histórias são semelhantes. Cabe a mim mostrar a eles que foi possível. A música para muitos é uma questão de sobrevivência.