Muro cai e teto de casa corre risco de desabamento em Cariacica

Alagamento na região de Porto de Cariacica Crédito: Helen França

As chuvas desta quinta-feira (8) provocaram vários transtornos em Cariacica. Segundo a Defesa Civil do município, um muro caiu no bairro Retiro Saudoso, uma casa ficou alagada em Flexal II, e o telhado de uma residência corre o risco de desabar no bairro Vila Merlo.

Há ainda registro de alagamentos em Campo Grande, Itacibá, Jardim América. Até as 19 horas, não houve registro de desabrigados e desalojados na cidade. Quem estiver em situação de risco pode entrar em contato com a Defesa Civil de Cariacica no número 9 8831-6000.

TRANSTORNO EM VIANA SEDE

A chuva intensa causou um transtorno na vida da dona de casa Marília Lopes de Almeida, de 31 anos. Por conta das fortes chuvas, uma lama invadiu a residência dela e o estrago ainda nem foi contabilizado.

Eu fui levar minha filha na creche e fiquei lá esperando porque teria reunião e depois entrega de uniformes. Quando deu 18 horas eu e meu marido chegamos em casa e tomamos um susto. Tudo estava sujo de barro, comentou.

Marília contou que mora no mesmo local a quase três anos e isso nunca tinha acontecido. Agora estamos fazendo um mutirão para levantar as coisas como o guarda-roupa e o sofá para ver o que aconteceu, o que perdemos.

Grávida de sete meses, a dona de casa conta com a ajuda do tio que mora na mesma rua, o taxista Roberto Carlos da Silva. Segundo ele, a terra deslizou de um morro que fica do outro lado da BR 262. A água bateu no morro e desceu pela rua. Agora nós estamos aqui fazendo a limpeza, lamentou.

NÓ NO TRÂNSITO

Grande Vitória ficaram totalmente obstruídas no final da tarde e início da noite desta quinta-feira (8) por conta da forte chuva que atinge o Espírito Santo. Quem precisou usar o transporte coletivo ou pegou o carro para voltar pra casa depois de um dia cansativo de trabalho precisou ter paciência para chegar ao destino. As principais vias daficaram totalmente obstruídas no final da tarde e início da noite desta quinta-feira (8) por conta da forte chuva que atinge o

O trânsito permanece muito congestionado na Terceira Ponte, nos dois sentidos - na Segunda Ponte, a situação é a mesma. Na Avenida Vitória sentido Centro, o tráfego está completamente comprometido e sem fluidez. Na Avenida Fernando Ferrari, na Reta do Aeroporto, os carros estão parados na via.

operando com auxílio de instrumentos. O Aeroporto de Vitória chegou a ficar fechado por conta da má condição climática. Por volta das 17h10, a Infraero informou que o aeroporto estava

Na Avenida Américo Buaiz, na altura do Shopping Vitória, o trânsito permanece totalmente congestionado nos dois sentidos.

pane nos semáforos na proximidade do trevo de Alto Lage. Na BR 262, em Cariacica, a chuva causou umana proximidade do trevo de Alto Lage.

totalmente bloqueada devido às forte chuvas. A Eco101 informou que a pista central norte e sul e pista marginal norte no quilômetro 266 na Serra, na altura do bairro Colina de Laranjeiras, está

DEFESA CIVIL EMITIU ALERTA

alerta de chuvas fortes para todo o Espírito Santo e alertou ainda para deslizamentos em Vitória na tarde desta quinta-feira (8). A Defesa Civil Estadual emitiu ume alertou ainda para deslizamentos em Vitória na tarde desta quinta-feira (8).

Nas mensagens, enviadas através de SMS aos moradores da Capital, o órgão orienta que evitem áreas de risco e procurem abrigos em locais seguros.

RAIOS, CHUVA E VENTOS FORTES