Muro cai e teto de casa corre risco de desabamento em Cariacica

As chuvas desta quinta-feira (8) provocaram vários transtornos em Cariacica. Segundo a Defesa Civil do município, um muro caiu no bairro Retiro Saudoso, uma casa ficou alagada em Flexal II, e o telhado de uma residência corre o risco de desabar no bairro Vila Merlo.
Há ainda registro de alagamentos em Campo Grande, Itacibá, Jardim América. Até as 19 horas, não houve registro de desabrigados e desalojados na cidade. Quem estiver em situação de risco pode entrar em contato com a Defesa Civil de Cariacica no número 9 8831-6000.
TRANSTORNO EM VIANA SEDE
A chuva intensa causou um transtorno na vida da dona de casa Marília Lopes de Almeida, de 31 anos. Por conta das fortes chuvas, uma lama invadiu a residência dela e o estrago ainda nem foi contabilizado.
Eu fui levar minha filha na creche e fiquei lá esperando porque teria reunião e depois entrega de uniformes. Quando deu 18 horas eu e meu marido chegamos em casa e tomamos um susto. Tudo estava sujo de barro, comentou.
Marília contou que mora no mesmo local a quase três anos e isso nunca tinha acontecido. Agora estamos fazendo um mutirão para levantar as coisas como o guarda-roupa e o sofá para ver o que aconteceu, o que perdemos.
Grávida de sete meses, a dona de casa conta com a ajuda do tio que mora na mesma rua, o taxista Roberto Carlos da Silva. Segundo ele, a terra deslizou de um morro que fica do outro lado da BR 262. A água bateu no morro e desceu pela rua. Agora nós estamos aqui fazendo a limpeza, lamentou.
NÓ NO TRÂNSITO
Quem precisou usar o transporte coletivo ou pegou o carro para voltar pra casa depois de um dia cansativo de trabalho precisou ter paciência para chegar ao destino. As principais vias da Grande Vitória ficaram totalmente obstruídas no final da tarde e início da noite desta quinta-feira (8) por conta da forte chuva que atinge o Espírito Santo.
O trânsito permanece muito congestionado na Terceira Ponte, nos dois sentidos - na Segunda Ponte, a situação é a mesma. Na Avenida Vitória sentido Centro, o tráfego está completamente comprometido e sem fluidez. Na Avenida Fernando Ferrari, na Reta do Aeroporto, os carros estão parados na via.
O Aeroporto de Vitória chegou a ficar fechado por conta da má condição climática. Por volta das 17h10, a Infraero informou que o aeroporto estava operando com auxílio de instrumentos.
Na Avenida Américo Buaiz, na altura do Shopping Vitória, o trânsito permanece totalmente congestionado nos dois sentidos.
Na BR 262, em Cariacica, a chuva causou uma pane nos semáforos na proximidade do trevo de Alto Lage.
A Eco101 informou que a pista central norte e sul e pista marginal norte no quilômetro 266 na Serra, na altura do bairro Colina de Laranjeiras, está totalmente bloqueada devido às forte chuvas.
DEFESA CIVIL EMITIU ALERTA
A Defesa Civil Estadual emitiu um alerta de chuvas fortes para todo o Espírito Santo e alertou ainda para deslizamentos em Vitória na tarde desta quinta-feira (8).
Nas mensagens, enviadas através de SMS aos moradores da Capital, o órgão orienta que evitem áreas de risco e procurem abrigos em locais seguros.
RAIOS, CHUVA E VENTOS FORTES
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais emitiu nesta quinta-feira (8) alerta de atenção para todo o Espírito Santo nas próximas 48 horas. Segundo o órgão, ocorrerão pancadas de chuva, que localmente serão de forte intensidade, acompanhada de descargas elétricas, rajadas de ventos e pontuais acumulados expressivos de precipitação.