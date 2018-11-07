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Jaburu

Muro cai e cinco casas são interditadas após chuvas

Cinco pessoas ficaram desalojadas depois de desabamento no bairro Jaburu, em Vitória

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 01:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 01:28
Lona preta cobre entulho de desabamento em quintal; casas foram interditadas Crédito: Vitor Jubini
A família da dona de casa Roseana dos Santos, 56 anos, tomou um susto na noite de segunda-feira quando um muro desabou a atingiu cinco casas no bairro Jaburu, em Vitória. Segundo a Defesa Civil estadual, dois imóveis tiveram que ser totalmente interditados e outros três sofreram interdição parcial. Cinco pessoas ficaram desalojadas.
Eu estava dentro de casa com a filha de uma sobrinha quando a gente ouviu o barulho. Uma menina que mora no mesmo quintal estava chegando na hora e saiu correndo assustada quando viu aquele monte de terra. Ela acabou caindo e se machucando, conta Roseana.
Segundo ela, o muro que desabou divide os terrenos de duas famílias. Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém. Desmoronou muito, mas só teve o desabamento mesmo. Aconteceu por causa dessa chuva, afirma. Segundo a Defesa Civil de Vitória, as cinco pessoas que tiveram que sair de suas casas foram para casas de parentes.
OUTROS DANOS
As chuvas também provocaram o afundamento de parte da Rua São Lázaro, no bairro Conquista, em Vitória. O local chegou a ser interditado mas, segundo a prefeitura, já foi feito o reparo via.
Em Colatina, uma enxurrada de lama atingiu cinco casas na comunidade de Reta Grande. De acordo com a Defesa Civil, não houve feridos. No mesmo município, a chuva provocou a interdição de uma ponte localizada entre os bairros Santa Helena e Mario Giurizatto na segunda-feira.
SEM TRÉGUA
A chuva não deu trégua nas últimas 48 horas no Espírito Santo. De acordo com o Incaper, hoje são esperadas algumas aberturas de sol principalmente nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, por isso, a temperatura aumenta. As regiões Sul e Serrana têm maior expectativa de chuva a partir da tarde enquanto as demais áreas do estado podem ter chuva ocasional.
Já amanhã, uma nova frente fria avança pelo Sudeste atingindo o Espírito Santo no fim da tarde. Na sexta-feira, a previsão é de chuva e queda de temperatura para todo o Estado.
 

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