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Município de Vitória quer ser responsável pelas Cinco Pontes

Prefeito Luciano Rezende enviou um ofício pedindo informações sobre a municipalização ao DER-ES nesta terça-feira (10); via é uma das principais ligações entre a Capital e o município de Vila Velha

Publicado em 10 de Março de 2020 às 20:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 20:56
A Ponte Florentino Avidos é popularmente conhecida como Cinco Pontes Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória
Município de Vitória quer ser responsável pelas Cinco Pontes
O município de Vitória quer ser o responsável pela administração da Ponte Florentino Avidos, popularmente conhecida como Cinco Pontes. Em ofício, enviado nesta terça-feira (10) ao Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), o prefeito Luciano Rezende (PPS) demonstrou o desejo de municipalizar a via.
De acordo a própria Prefeitura de Vitória, no documento foram solicitadas informações complementares sobre a possibilidade de a ponte ficar a cargo da administração municipal, já que não teriam sido encontrados registros de quem deveria exercer esse papel atualmente.

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O secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação, Alberto Salume,  disse que o interesse da Prefeitura em assumir a administração da ponte é para garantir a preservação de um patrimônio histórico do município. 
"O conjunto das Cinco Pontes é um patrimônio histórico de Vitória e uma via importante de ligação ao município. Nós queremos preservá-lo! Municipalizando a ponte, vamos ter condições de atuar de forma preventiva, dar manutenção mais regular nas estruturas, desde iluminação até questão de logística, beneficiando a circulação das pessoas"
Alberto Salume - Secretário de Gestão, Planejamento e Logística
Salume acrescentou que o interesse da Prefeitura de Vitória em municipalizar a Cinco Pontes não surgiu agora e que o Estado já sinalizou positivamente em relação ao pedido.
"Desde o ano passado estamos conversando sobre isso com o governo. Sabemos que existe um interesse mútuo, mas precisamos oficializar, e este é o próximo passo. Depois disso vamos fazer os estudos de impactos financeiros, além de levar para aprovação da Câmara de Vereadores e Assembleia. Esperamos que até junho já tenhamos uma resposta do pedido", declarou. 

A PONTE

Localizada no Centro de Vitória e inaugurada em 1928, a ponte ainda é um dos principais acessos à Capital capixaba para quem sai  do município de Vila Velha. Com mais de 90 anos, ela foi a primeira a ligar a Ilha de Vitória ao continente. A estrutura é de ferro e tem origem alemã.

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