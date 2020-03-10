A Ponte Florentino Avidos é popularmente conhecida como Cinco Pontes Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória

Your browser does not support the audio element. Município de Vitória quer ser responsável pelas Cinco Pontes

O município de Vitória quer ser o responsável pela administração da Ponte Florentino Avidos, popularmente conhecida como Cinco Pontes. Em ofício, enviado nesta terça-feira (10) ao Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo ( DER-ES ), o prefeito Luciano Rezende (PPS) demonstrou o desejo de municipalizar a via.

De acordo a própria Prefeitura de Vitória , no documento foram solicitadas informações complementares sobre a possibilidade de a ponte ficar a cargo da administração municipal, já que não teriam sido encontrados registros de quem deveria exercer esse papel atualmente.

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O secretário de Gestão, Planejamento e Comunicação, Alberto Salume, disse que o interesse da Prefeitura em assumir a administração da ponte é para garantir a preservação de um patrimônio histórico do município.

"O conjunto das Cinco Pontes é um patrimônio histórico de Vitória e uma via importante de ligação ao município. Nós queremos preservá-lo! Municipalizando a ponte, vamos ter condições de atuar de forma preventiva, dar manutenção mais regular nas estruturas, desde iluminação até questão de logística, beneficiando a circulação das pessoas" Alberto Salume - Secretário de Gestão, Planejamento e Logística

Salume acrescentou que o interesse da Prefeitura de Vitória em municipalizar a Cinco Pontes não surgiu agora e que o Estado já sinalizou positivamente em relação ao pedido.

"Desde o ano passado estamos conversando sobre isso com o governo. Sabemos que existe um interesse mútuo, mas precisamos oficializar, e este é o próximo passo. Depois disso vamos fazer os estudos de impactos financeiros, além de levar para aprovação da Câmara de Vereadores e Assembleia. Esperamos que até junho já tenhamos uma resposta do pedido", declarou.

A PONTE