Multas de até R$ 12 mil por som alto e festas clandestinas

Crédito: Vitor Jubini | GZ

As prefeituras da Grande Vitória prometem tolerância menor com música alta e festas clandestinas no verão, quando os municípios registram aumento no número de denúncias. A ideia é intensificar as fiscalizações e garantir mais segurança à população. Em Vitória, por exemplo, as multas por emitir som acima do volume máximo permitido podem chegar aos R$ 12 mil.

Na Capital, além de multar os carros de som, que são proibidos no município, aparelhos de som utilizados de maneira irregular, sem autorização, estão sendo apreendidos.

De acordo com a gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Vitória, Priscila Ligia Viana Alvarino, os carros de som não são muito comuns nas praias. Em Vitória, não há um histórico de denúncias nas areias da praia, disse.

O casal Ana Clara Vetronille, 24 anos, e Hugo de Almeida Guimarães, 27, estão visitando as praias da Capital. Para eles, quando o assunto é um ambiente público, é melhor que cada um ouça a sua música. Ninguém é obrigado a ouvir o som, nem sempre agrada a todos, disse Hugo.

O casal Ana Clara Vetronille, 24 anos, e Hugo de Almeida Guimarães, 27 anos Crédito: Vitor Jubini | GZ

CARROS

Na Serra, o secretário de Defesa Social, coronel Jailson Miranda, foi enfático. Não vamos tolerar carro de som e festas não autorizadas pela prefeitura, disse. Segundo o coronel, a Prefeitura da Serra vem atuando de forma integrada com a guarda municipal, policiais militares e agentes do setor de Posturas e Meio Ambiente, a fim de garantir a segurança dos moradores e turistas. No município, as multas podem chegar a R$ 10 mil.

Já em Vila Velha, em caso de perturbação da ordem pública por causa do som alto, os agentes da Guarda Municipal podem autuar o veículo. A infração é grave, com cinco pontos na carteira e o valor estipulado fica em R$ 195,23. As multas para estabelecimentos variam de R$ 2 a 10 mil.

MONITORAMENTO

Para evitar que festas clandestinas aconteçam, as prefeituras têm monitorado as redes sociais. A gente monitora os canais de comunicação social. Festas clandestinas colocam em risco os frequentadores, que muitas vezes não sabem que se trata de uma festa irregular, afirmou o subsecretário da guarda civil municipal de Vitória, Edvandro Sipolatti.

Em Vila Velha, as redes sociais também vem sendo monitoradas. No último sábado, detectamos uma manifestação fia redes sociais, acionamos a nossa comissão e evitamos que essa festa ilegal acontecesse, disse o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito da Prefeitura Municipal, coronel Oberacy Emmerich Júnior.