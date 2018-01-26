Multas de até R$ 12 mil por som alto e festas clandestinas

As prefeituras da Grande Vitória prometem tolerância menor com música alta e festas clandestinas no verão, quando os municípios registram aumento no número de denúncias. A ideia é intensificar as fiscalizações e garantir mais segurança à população. Em Vitória, por exemplo, as multas por emitir som acima do volume máximo permitido podem chegar aos R$ 12 mil.
Na Capital, além de multar os carros de som, que são proibidos no município, aparelhos de som utilizados de maneira irregular, sem autorização, estão sendo apreendidos.
De acordo com a gerente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Vitória, Priscila Ligia Viana Alvarino, os carros de som não são muito comuns nas praias. Em Vitória, não há um histórico de denúncias nas areias da praia, disse.
O casal Ana Clara Vetronille, 24 anos, e Hugo de Almeida Guimarães, 27, estão visitando as praias da Capital. Para eles, quando o assunto é um ambiente público, é melhor que cada um ouça a sua música. Ninguém é obrigado a ouvir o som, nem sempre agrada a todos, disse Hugo.
CARROS
Na Serra, o secretário de Defesa Social, coronel Jailson Miranda, foi enfático. Não vamos tolerar carro de som e festas não autorizadas pela prefeitura, disse. Segundo o coronel, a Prefeitura da Serra vem atuando de forma integrada com a guarda municipal, policiais militares e agentes do setor de Posturas e Meio Ambiente, a fim de garantir a segurança dos moradores e turistas. No município, as multas podem chegar a R$ 10 mil.
Já em Vila Velha, em caso de perturbação da ordem pública por causa do som alto, os agentes da Guarda Municipal podem autuar o veículo. A infração é grave, com cinco pontos na carteira e o valor estipulado fica em R$ 195,23. As multas para estabelecimentos variam de R$ 2 a 10 mil.
MONITORAMENTO
Para evitar que festas clandestinas aconteçam, as prefeituras têm monitorado as redes sociais. A gente monitora os canais de comunicação social. Festas clandestinas colocam em risco os frequentadores, que muitas vezes não sabem que se trata de uma festa irregular, afirmou o subsecretário da guarda civil municipal de Vitória, Edvandro Sipolatti.
Em Vila Velha, as redes sociais também vem sendo monitoradas. No último sábado, detectamos uma manifestação fia redes sociais, acionamos a nossa comissão e evitamos que essa festa ilegal acontecesse, disse o secretário de Prevenção, Combate à Violência e Trânsito da Prefeitura Municipal, coronel Oberacy Emmerich Júnior.