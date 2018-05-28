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Paralisação

Multa de R$ 20 mil será aplicada a quem não liberar cargas essenciais

A multa já pode ser aplicada a partir desta segunda-feira (28)

Publicado em 27 de Maio de 2018 às 23:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2018 às 23:22
Movimento de caminhoneiros acontece em todo o Brasil, pelo sétimo dia seguido Crédito: Vitor Jubini
O Governo do Estado vai aplicar uma multa de R$ 20 mil a caminhoneiros que não liberarem o tráfego de caminhões com cargas consideradas de produtos essenciais, como remédios, insumos hospitalares, carga viva, ração, gás e alimentos nas estradas do Espírito Santo. A medida foi autorizada pela Justiça por meio de uma liminar, a pedido da Procuradoria Geral do Estado. A multa já pode ser aplicada a partir desta segunda-feira (28).
Nossa procuradoria entrou com uma ação civil. A Justiça nos possibilita multar o proprietário ou o condutor de caminhão que esteja transportando uma carga de produto essencial e não faz ela chegar ao destino. A multa é de R$ 20 mil e nas próximas operações vamos aplicá-la, explicou o secretário de segurança pública do Espírito Santo, coronel Nylton Rodrigues.
A ação de liberação de caminhões com produtos essenciais está sendo realizada no Estado por meio de uma força-tarefa, que conta com órgãos como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. 200 caminhões foram liberados neste fim de semana.
No total, participaram da operação 750 policiais e 178 viaturas até a noite deste domingo (27). Existem 29 pontos com manifestação de caminhoneiros em todo o Espírito Santo, contando com rodovias federais e estaduais.
APELO AOS MANIFESTANTES
Durante coletiva de imprensa neste domingo (27), o Governador do Estado, Paulo Hartung, fez um apelo aos manifestantes, pedindo diálogo. Ele declarou que é favorável à uma redução dos impostos sobre o diesel, mas que as medidas devem ser feitas por meio de ações democráticas e não por meio de atalhos, se referindo à pedidos de intervenção militar de parte dos manifestantes.
Não tem atalho. Toda vez que o país foi para o atalho deu com os burros nágua e não podemos repetir o erro. É claro que tem mão política nesses movimentos. Tem também interesses empresariais, que são ilegais. Mas somos equilibrados. Mesmo vendo esses movimentos, eu não tiro a legitimidade da reivindicação. O movimento surge por causa de uma carga tributária imprópria, que precisamos corrigir, explicou.

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