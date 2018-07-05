Mulher vai ser indenizada em R$ 6 mil após cair em bueiro aberto

Empresa de tratamento de água e esgoto da região não teria sinalizado as obras e deverá pagar indenização por danos morais Crédito: Pixabay

Um mulher que caiu em um bueiro aberto no município de Linhares deve ser indenizada em R$ 6 mil, por danos morais, e R$ 204, pelos danos materiais. O caso aconteceu em outubro de 2012, no Bairro Bebedouro.

Segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a mulher estava caminhando à noite pela Avenida Benevuto Zorzanelli, quando caiu em um bueiro que estava aberto e sem sinalização. Ela foi retirada do buraco por moradores, teve lesões e escoriações pelo corpo e recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros.

A vítima disse que precisou de atendimento médico e teve um gasto de mais de R$ 200, com consultas e exames. Ela alegou que não teve nenhuma ajuda da empresa.