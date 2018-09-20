Mulher vai receber indenização após queda em supermercado de Vila Velha

Mulher receberá indenização após escorregar e fraturar a bacia em um supermercado de Vila Velha Crédito: Reprodução

Vila Velha, cair e fraturar a bacia, uma mulher receberá mais de R$ 16 mil em indenização por danos morais e materiais. De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a vítima estava acompanhada da filha e, no momento de pagar as compras, sofreu a queda. Após escorregar em um lixo que estava no chão de um supermercado de, cair e fraturar a bacia, uma mulher receberá mais de R$ 16 mil em indenização por danos morais e materiais. De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), a vítima estava acompanhada da filha e, no momento de pagar as compras, sofreu a queda.

A mulher relatou que, devido ao impacto da queda, precisou ler levada a um hospital, onde os médicos a comunicaram sobre a fratura na bacia, e que seria necessário que ela ficasse internada para tratamento, porém não havia leito no local de atendimento.

A filha da vítima, que estava com ela quando tudo aconteceu, após estar ciente sobre a fratura da mãe, solicitou que o serviço de atendimento móvel levasse a mulher para a Associação dos Funcionários Públicos da cidade, o que foi negado devido à competência do

de agir apenas em casos emergenciais.

A vítima, então, buscou apoio do supermercado para auxiliar nos gastos de tratamentos médicos, mas o estabelecimento negou a ajuda e o próprio hospital, percebendo a demora da paciente em conseguir ajuda, acabou realizando a transferência.

Após receber alta, a mulher precisou ainda contratar um enfermeiro para continuar a recuperação em casa, além de gastos com medicamentos para evitar dores.

O supermercado alegou a idade avançada da vítima com a queda e afirmou, em defesa, que não tinha responsabilidade pelo acidente, no entanto, o magistrado da 5ª Cara Cível de Vila Velha entendeu que o estabelecimento deve indenizar a mulher em R$ 15 mil por danos morais e mais R$ 1697,73 por danos materiais, levando em conta danos físicos e também desgaste emocional durante o processo tratamento e recuperação.