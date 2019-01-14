Mulher tem perna atingida por caminhão após tropeçar e cair em Cariacica

Mulher teve perna atingida por caminhão em Cariacica após tropeçar e cair Crédito: Internauta/Gazeta Online

Uma mulher tropeçou, caiu e teve a perna atingida por um caminhão no bairro Bela Vista, em Cariacica , na manhã desta segunda-feira (14). O caminhão estava descendo o morro quando o acidente aconteceu. O motorista parou para prestar socorro.

O acidente aconteceu por volta das 9 horas. Segundo o vendedor Adenilson das Chagas, 36 anos, que mora na região e trabalha na loja em frente ao local onde aconteceu o acidente, a mulher aparenta ter cerca de 50 anos e não chegou a perder a consciência com o acidente.

“Ela estava em cima da calçada e escorregou. O caminhão estava descendo e acabou passando em cima da perna dela. Ela teve escoriações, teve muito sangue, e foi levada pelo Samu”, declarou.

O trânsito já foi liberado na região e o caminhão também saiu da rua onde ficou parado até o atendimento da vítima. Não é a primeira vez que acontecem acidentes com caminhões na região. Na semana passada uma pessoa morreu, também atingida por um caminhão.

Para Adenilson, a região está insegura devido à proximidade com a Rodovia Leste-Oeste. “Fica arriscado, não tem sinalização correta. As faixas de pedestres estão apagadas. Já pedimos à prefeitura diversas vezes, mas nunca tomam providência”, lamentou.

A prefeitura de Cariacica foi demandada pela reportagem do Gazeta Online para comentar sobre a situação da sinalização. Em nota, a administração disse que com a finalização das obras na Leste-Oeste a a Secretaria Municipal de Defesa Social (Semdefes) vai realizar a revitalização da sinalização das vias, com faixas de pedestres e lombo faixas. No entanto, o projeto ainda está sendo elaborado. A prefeitura disse que faz ações educativas na região e reclamações podem ser registradas pela ouvidoria, no telefone 162.