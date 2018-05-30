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Nova Venécia

Mulher que promete cura espiritual em Nova Venécia é condenada

A vítima será indenizada em R$ 19 mil

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 00:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 00:19
A ré teria se aproveitado da situação de fragilidade da autora, afirmando que a cura estaria condicionada ao pagamento de R$ 20 mil Crédito: TJES
A 2ª Vara Cível de Nova Venécia condenou uma suposta pastora a indenizar, por danos morais e materiais, em R$ 19 mil, uma fiel que se reunia em uma igreja. A condenada, que alegava que poderia curar a vítima de uma doença incurável pela Medicina, teria feito "procedimentos espirituais" na paciente. Contudo, o processo não foi bem sucedido.
Além de não ter sido curada, a autora da ação ainda sofreu pressão por parte da suposta pastora, para realizar o pagamento de R$ 20 mil, sob a ameaça de que, sem o valor quitado, ela teria um mal súbito e poderia morrer. Pressionada e com medo, a paciente realizou parte do pagamento - sendo impedida de quitar o valor total por uma irmã, que a alertou que o ato seria um golpe.
> Moradora de Vitória será indenizada em mais de R$ 30 mil
Nos autos do processo, o juiz responsável pelo caso afirma que a acusada fez, inclusive, propaganda em uma rádio local prometendo cura espiritual para doenças. E, como consequência, o magistrado entendeu que a pastora teria tirado proveito da situação crítica da paciente.
Com as provas justificadas em processo, o juiz entendeu que "a acusada deve indenizar a vítima, visto que a falsa promessa gerou à autora imensa humilhação quando ela se viu enganada de maneira tão desrespeitosa com a sua condição de enferma."

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