Mulher morre em acidente com moto na Avenida Maruípe, em Vitória

Uma mulher morreu em um acidente na Avenida Maruípe, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (5), na altura da Praça do Eucalipto. A ocorrência aconteceu em um retorno da praça, que dá acesso à Avenida Marechal Campos, em frente ao Hospital Santa Rita. Ela estava na garupa, junto a outro homem. A Guarda Municipal não soube informar a identidade da vítima.

Testemunhas contaram à reportagem da CBN Vitória (92,5 FM) que o motociclista seguia no sentido Reta da Penha, quando perdeu o controle da moto, passou direto na calçada e acabou colidindo em um semáforo de pedestres que fica no retorno, que acabou pendurado.

A mulher que morreu bateu a cabeça no meio-fio. Já o homem que conduzia a moto foi levado para o hospital. Marcas de sangue ficaram na moto.