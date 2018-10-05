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Madrugada

Mulher morre em acidente com moto na Avenida Maruípe, em Vitória

Ela estava na garupa. O homem que conduzia a moto foi socorrido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 10:17

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 10:17

Uma mulher morreu em um acidente na Avenida Maruípe, em Vitória, na madrugada desta sexta-feira (5), na altura da Praça do Eucalipto. A ocorrência aconteceu em um retorno da praça, que dá acesso à Avenida Marechal Campos, em frente ao Hospital Santa Rita. Ela estava na garupa, junto a outro homem. A Guarda Municipal não soube informar a identidade da vítima.
Testemunhas contaram à reportagem da CBN Vitória (92,5 FM) que o motociclista seguia no sentido Reta da Penha, quando perdeu o controle da moto, passou direto na calçada e acabou colidindo em um semáforo de pedestres que fica no retorno, que acabou pendurado. 
A mulher que morreu bateu a cabeça no meio-fio. Já o homem que conduzia a moto foi levado para o hospital. Marcas de sangue ficaram na moto.
Com informações de Caíque Verli

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