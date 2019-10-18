Mulher fica ferida após ser atropelada por patinete elétrico em Vila Velha

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 09:12
Uma mulher ficou ferida e precisou ser socorrida pelo Samu após ser atropelada por uma adolescente que conduzia um patinete elétrico, por volta das 17h de quarta-feira (16), no calçadão da Praia de Itaparica, em Vila Velha. A vítima foi levada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória, e continua internada.
Um vídeo de uma câmera de segurança (veja acima) mostra o momento em que Sara Cristina Queiroz, de 38 anos, é atropelada. Nas imagens é possível ver que Sara caminha no calçadão quando é atingida pelo patinete. A adolescente guiava o veículo no local para pedestres mesmo tendo uma ciclovia ao lado.
"Ela estava no calçadão, ali não é lugar de patinete trafegar. O impacto é muito forte, aquilo atinge uma velocidade alta. Enquanto ela estava sendo atendida pelo Samu, já que eu estava ali do lado, eu vi vários patinetes passando pela ciclovia e realmente eles andam muito rápido. As imagens mostram que o impacto é muito forte", reclamou o professor Manoel Queiroz, marido de Sara.
A vítima agora aguarda por uma cirurgia no pulso, uma vez que ela teve uma lesão séria na região. Sara não tem previsão para receber alta médica.
"Não pode nem caminhar tranquilo pelo calçadão mais. Um patinete que deveria estar trafegando em uma ciclovia, estava no calçadão, guiado por uma adolescente, sem equipamento de proteção, correndo o risco também. Se fosse uma criança ou um idoso que tivesse recebido aquele impacto poderia ter vindo a óbito", concluiu Manoel Queiroz.
Com informações da TV Gazeta
