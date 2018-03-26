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Jardim da Penha

Mulher fica ferida após explosão de eletrodoméstico em Vitória

O Corpo de Bombeiros e o Samu estiveram no local para prestar socorro à vítima

Publicado em 26 de Março de 2018 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 19:41
De acordo com moradores do prédio ao lado, a fiação do local onde explodiu a geladeira era precária e exposta Crédito: Regina Trindade
Um eletrodoméstico explodiu em uma casa localizada em Jardim da Penha, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (26). Uma mulher de 52 anos, identificada como Eliane Ottoni, sofreu queimaduras nos braços e nas pernas e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O esposo dela, que também estava em casa na hora da explosão, não se feriu.
De acordo com moradores do prédio vizinho, a fiação do local onde explodiu o eletrodoméstico era precária e exposta. De acordo com a prima de Eliane, Aline Marx, ainda não se sabe o que causou a explosão. "Minha prima acha que foi a geladeira, mas o esposo dela diz que foi o fogão", informou. Além de Eliane, o animal de estimação do casal - um cachorro - também inalou muita fumaça.
O Corpo de Bombeiros esteve no local da ocorrência e isolou a casa. 

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