Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Mulher em carro branco tenta sequestrar crianças em Vila Velha?
Passando a Limpo

Mulher em carro branco tenta sequestrar crianças em Vila Velha?

Mensagem que circula no Facebook e WhatsApp informa que a mulher estaria agindo na região de Cocal. Mas será que informação é verdadeira?

Publicado em 15 de Agosto de 2018 às 19:53

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 ago 2018 às 19:53
"O carro branco com uma mulher tentou levar uma criança de cinco anos". Essa é uma mensagem de um alerta que foi publicada nas redes sociais, sobre uma mulher  em um veículo  que estaria tentando sequestrar crianças na região de Cocal, Soteco e Gaivotas, em Vila Velha. Mas será que há registro do crime no município? 
No alerta, a internauta informa que a mulher tentou levar uma criança de cinco anos. "Foi maior desespero. Tomem bastante cuidado", relatou no Facebook. Outras mulheres, assustadas, também comentaram a publicação. "Meu Deus!! Ali tem câmera de videomonitoramento. Os pais tem que dar queixa".
> Veja mais publicações da seção 'Passando a Limpo'
A reportagem do Gazeta Online apurou e verificou que a informação é falsa. De acordo com a Polícia Militar, não há registros de tentativa de sequestro nos bairros citados até esta quarta-feira (15).
Crédito: Reprodução | Facebook
 
 
 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados