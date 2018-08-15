Mulher em carro branco tenta sequestrar crianças em Vila Velha?

"O carro branco com uma mulher tentou levar uma criança de cinco anos". Essa é uma mensagem de um alerta que foi publicada nas redes sociais, sobre uma mulher em um veículo que estaria tentando sequestrar crianças na região de Cocal, Soteco e Gaivotas, em Vila Velha. Mas será que há registro do crime no município?
No alerta, a internauta informa que a mulher tentou levar uma criança de cinco anos. "Foi maior desespero. Tomem bastante cuidado", relatou no Facebook. Outras mulheres, assustadas, também comentaram a publicação. "Meu Deus!! Ali tem câmera de videomonitoramento. Os pais tem que dar queixa".
A reportagem do Gazeta Online apurou e verificou que a informação é falsa. De acordo com a Polícia Militar, não há registros de tentativa de sequestro nos bairros citados até esta quarta-feira (15).