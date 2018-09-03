Mulher é baleada na cabeça e homem é ferido em bar de Rio Bananal

Interior do bar em Rio Bananal onde um homem e uma mulher foram feridos por disparos de arma de fogo Crédito: Loreta Fagionato

Uma mulher foi baleada na cabeça e um homem foi ferido no braço enquanto estavam em um trailer, que funciona como bar, no Centro de Rio Bananal, região Norte do Estado, no final da tarde deste sábado (01). Dois suspeitos de capacete chegaram em uma moto e, da calçada, um deles atirou para dentro do bar.

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura foi ao local. Ao chegarem, os policiais encontraram a mulher caída no chão do bar, com um tiro na testa, e o homem ferido por um disparo no braço direito, próximo ao ombro.

Testemunhas contaram para a PM que, por volta das 17h40, dois suspeitos de capacete chegaram em uma moto de cor vermelha. Um deles estava com um revólver e começou a atirar da calçada do bar, efetuando vários disparos, que atingiram a mulher e o homem.

Segundo pessoas ligadas à família da mulher, a vítima estava no bar para comemorar um aniversário. O homem que também foi baleado não estava no mesmo grupo que a mulher.

Ainda segundo a PM, uma ambulância municipal socorreu as vítimas, que foram encaminhadas para um hospital da cidade. Por estar em estado grave, a mulher foi transferida para o Hospital Rio Doce, em Linhares.

A assessoria do Hospital Rio Doce informou que a paciente passou por uma cirurgia e se recupera na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). O homem, que estava internado no Hospital e Maternidade Alfredo Pinto Santana, em Rio Bananal, já recebeu alta.

Os militares realizaram buscas na região, mas os acusados não foram encontrados. A Polícia Civil vai investigar o caso.

INSEGURANÇA

Uma mulher, que mora próximo ao bar e pediu para não sem identificada, afirmou que ouviu seis disparos de arma de fogo. "Eu estava em casa e ouvi os tiros, um pouco depois ouvi os gritos da mulher que foi baleada. Foi uma confusão, eu fiquei com medo e não saí de casa", contou.

Além disso, ela comentou que se sente insegura no município. "Não tem segurança nenhuma aqui, não dá mais para andar à noite pela cidade. Não é mais Rio Bananal como era", lamentou.

Pelotão da Polícia Militar em Rio Bananal Crédito: Loreta Fagionato

Procurada, a Polícia Militar informou que tem empenhado seus recursos operacionais para preservar a ordem pública e garantir tranquilidade na região. "Vale destacar que a PMES tem se esforçado, diariamente, na prevenção e repressão criminal, realizando, além do policiamento ostensivo diuturno, operações, abordagens e cercos táticos com resultados positivos de apreensões de ilícitos e detenção de indivíduos, mostrando dessa forma que a Corporação tem feito o seu papel no sistema de segurança pública. As ações têm ocorrido em locais indicados pela comunidade durante as reuniões com o comando da 1ª Companhia do 12° Batalhão e também através da análise do mapa do crime, diz a nota.