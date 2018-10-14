Mulher é assassinada a tiro no interior de Linhares

Uma mulher de 38 anos foi assassinada a tiro na tarde deste sábado (13), na localidade de Desengano, interior da cidade de Linhares. Segundo informações da Polícia Militar, Maria das Graças Santos Luz levou um tiro no peito após um desentendimento com o marido, suspeito do crime, que não foi encontrado pelos militares.
De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que o acusado efetuou um disparo com uma espingarda de fabricação caseira (conhecida como chumbeira) contra a vítima depois de uma briga do casal. O disparo atingiu a região do tórax da mulher e causou a morte. O corpo de Maria das Graças foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
Buscas foram realizadas, mas o marido de Maria das Graças ainda não foi encontrado. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, o sigilo e anonimato são garantidos.