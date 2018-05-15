Mulher é assaltada durante confusão em unidade de saúde de Cariacica

quebra-quebra na Unidade de Saúde de Jardim América , em Cariacica, na manhã desta terça-feira (15), não ficou marcado apenas pela revolta do médico. Durante a confusão, uma mulher, que aguardava por uma consulta, acabou sendo roubada.

Angelita Pereira Martins teve o celular roubado durante confusão na Unidade de Saúde de Jardim América, em Cariacica Crédito: Eduardo Dias

A telefonista Angelita Pereira Martins, além de ter que esperar que o funcionamento do local voltasse ao normal, ficou sem o celular.

"Quebra-quebra, uma correria danada. Aí na hora do tumulto, o cara puxou meu celular, levou meu celular. Tentei ir atrás dele ainda, mas não consegui. Ele entrou por uma rua, que eu não consegui descobrir onde era. Terminei ficando sem o celular", contou.

Com informações de Eduardo Dias

QUEBRA-QUEBRA

Pacientes com consulta marcada ficaram sem atendimento na Unidade Saúde de Jardim América, em Cariacica, depois que um médico, revoltado com a falta de condições de trabalho, jogou gavetas no chão e derrubou prateleiras e documentos nas instalações do local na manhã desta terça-feira (15).