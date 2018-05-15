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Jardim América

Mulher é assaltada durante confusão em unidade de saúde de Cariacica

Telefonista teve o celular roubado durante a confusão

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 14:09
O quebra-quebra na Unidade de Saúde de Jardim América, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (15), não ficou marcado apenas pela revolta do médico. Durante a confusão, uma mulher, que aguardava por uma consulta, acabou sendo roubada.
Angelita Pereira Martins teve o celular roubado durante confusão na Unidade de Saúde de Jardim América, em Cariacica Crédito: Eduardo Dias
A telefonista Angelita Pereira Martins, além de ter que esperar que o funcionamento do local voltasse ao normal, ficou sem o celular.
"Quebra-quebra, uma correria danada. Aí na hora do tumulto, o cara puxou meu celular, levou meu celular. Tentei ir atrás dele ainda, mas não consegui. Ele entrou por uma rua, que eu não consegui descobrir onde era. Terminei ficando sem o celular", contou.
Com informações de Eduardo Dias
QUEBRA-QUEBRA
Pacientes com consulta marcada ficaram sem atendimento na Unidade Saúde de Jardim América, em Cariacica, depois que um médico, revoltado com a falta de condições de trabalho, jogou gavetas no chão e derrubou prateleiras e documentos nas instalações do local na manhã desta terça-feira (15).
Vídeo e fotos feitas por um paciente que aguardava atendimento no local mostram gavetas destruídas e prontuários médicos completamente bagunçados. Por conta da confusão o atendimento ficou paralisado por pelo menos 30 minutos, mas já voltou ao normal.

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