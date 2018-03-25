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Climão no casamento

Mulher desiste de ser madrinha ao saber que noivo vota em Bolsonaro

Como não iria mais para a festividade, ela pediu a ajuda de um amigo para vender a peça na internet

Publicado em 24 de Março de 2018 às 23:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mar 2018 às 23:04
Vestido de madrinha foi comprado por R$ 1,8 mil e está sendo vendido pela metade do preço Crédito: Ciro Rox / Reprodução
Uma moradora de Vila Velha desistiu de ser madrinha de um casamento após descobrir que o noivo era eleitor do pré-candidato à presidência da república Jair Bolsonaro (PSL). Como já havia comprado o vestido, ela pediu aju da ao fotógrafo  Ciro Rox para vender a peça, que custou R$ 1,8 mil.
Ciro fez uma postagem nas redes sociais neste sábado (24) anunciando a venda e também o motivo da desistência. Ele conta que a mulher,  que tem 75 anos, aceitou o convite para ser madrinha pois era muito amiga da mãe da noiva. Ela não conhecia, no entanto, o futuro marido da noiva.
Quando soube que ele era eleitor de Bolsonaro, se apressou em recusar o convite. "Ela me disse que ele fazia campanha para Bolsonaro e que não ia compactuar com aquilo", disse o fotógrafo. A cerimônia está agendada para maio deste ano. 
Como não iria mais participar da festividade, a idosa resolveu vender o vestido pela internet pela metade do preço que havia comprado. "Ela perdeu o encanto da cerimonia por conta do noivo e no final das contas achou que o vestido não valia tudo aquilo", relata Ciro. 

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