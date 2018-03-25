Mulher desiste de ser madrinha ao saber que noivo vota em Bolsonaro

Vestido de madrinha foi comprado por R$ 1,8 mil e está sendo vendido pela metade do preço Crédito: Ciro Rox / Reprodução

Uma moradora de Vila Velha desistiu de ser madrinha de um casamento após descobrir que o noivo era eleitor do pré-candidato à presidência da república Jair Bolsonaro (PSL). Como já havia comprado o vestido, ela pediu aju da ao fotógrafo Ciro Rox para vender a peça, que custou R$ 1,8 mil.

Ciro fez uma postagem nas redes sociais neste sábado (24) anunciando a venda e também o motivo da desistência. Ele conta que a mulher, que tem 75 anos, aceitou o convite para ser madrinha pois era muito amiga da mãe da noiva. Ela não conhecia, no entanto, o futuro marido da noiva.

Quando soube que ele era eleitor de Bolsonaro, se apressou em recusar o convite. "Ela me disse que ele fazia campanha para Bolsonaro e que não ia compactuar com aquilo", disse o fotógrafo. A cerimônia está agendada para maio deste ano.