MUG é a campeã do Carnaval de Vitória em 2018

MUG é a campeã do Carnaval de Vitória 2018 Crédito: Arte / João Paulo Rocetti

A Mocidade Unida da Glória é a grande campeã do Carnaval de Vitória 2018! Depois de ficar com o vice-campeonato no ano passado, a escola de Vila Velha superou os desafios de desfilar na chuva, somou 178,8 pontos e ficou com o título. A apuração aconteceu na tarde desta quarta-feira (07), no Ginásio Álvares Cabral, em Vitória.

Em segundo lugar ficou a Boa Vista (com 178,1 pontos) e, em terceiro, a Piedade (177,7). Nas posições seguintes ficaram Novo Império, Pega no Samba e Jucutuquara. A escola de samba Andaraí ficou em último lugar e caiu para o Grupo de Acesso.

O presidente da Mocidade Unida da Glória, Robertinho da MUG, ficou emocionado com o resultado, mas se mostrou confiante. "O presidente já está calejado, já são sete títulos! A gente agradece a comunidade e convida pra comemorar na nossa quadra", afirmou.

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Quinta escola a desfilar na madrugada de domingo (4) no Sambão do Povo, a MUG foi a primeira escola a ter que enfrentar a chuva. O Leão da Glória deixou uma pergunta no ar: quem nunca teve um amor de carnaval? O enredo foi Entre confetes e serpentinas, uma paixão sem igual Olhares que se cruzam, bocas que se beijam Amores de carnaval.

DIFICULDADES

O presidente da campeã, Robertinho da MUG, falou sobre as dificuldades no Sambão, como a chuva, que fez vários integrantes da comissão de frente caírem.

Se não tivesse chovido o brilho seria maior ainda. Alguns bailarinos caíram, mas na frente dos jurados passou despercebido. É como juiz de futebol, nem tudo ele vê, explicou.

Mesmo com os problemas, a comissão de frente do Leão da Glória levou nota 10 de todos os jurados. O samba-enredo também ficou com a pontuação máxima.

Na quadra da escola de samba, no bairro Glória, em Vila Velha, houve muita comemoração durante a noite, com a presença da bateria, dos integrantes do desfile e de muito papel picado. O presidente da MUG garantiu que no dia primeiro de março a agremiação começa a definir o carnaval de 2019.

NOVA POSTURA

O presidente da segunda colocada, Boa Vista, Emerson Xumbrega, lamentou a colocação e afirmou que a agremiação vai tomar uma nova posição no carnaval de 2019, não detalhando como seria.

Não quero tirar mérito de nenhuma escola, mas o que me preocupa é que coisas estavam nos olhos de todos. Você vê elementos caindo na frente do jurado e não tem penalidade. Não vou ficar lamentando, mas a Boa Vista vai tomar uma nova postura em 2019. Do jeito que tá tende a piorar , declarou.





RELEMBRE COMO FOI O DESFILE A MUG

A escola investiu forte nos carros alegóricos e nas fantasias para conquistar o título de campeã. Já na comissão de frente o público podia ter uma ideia do que viria no restante do desfile, um triângulo amoroso formado por Pierrô, Arlequim e Colombina. Mas apesar da beleza da coreografia, algumas bailarinas caíram por causa da pista molhada.

O carro abre-alas trouxe o símbolo da escola, um leão gigante com asas. Os carros alegóricos formaram um espetáculo à parte. A grandeza e a riqueza de detalhes chamaram a atenção. A bateria pura ousadia, composta por 200 ritmistas, estava coreografada e entrosada com a rainha Fernanda Figueiredo, que veio de Chica da Silva.

Para contar os amores de carnaval, a MUG trouxe alas que representaram as "puladas de cerca", os bailes de máscaras e até dona Flor e seus dois maridos. A ala das baianas representou as mandingas de amor. A escola da Glória levou para a avenida quatro carros alegóricos, dois tripés, 21 alas e 1600 componentes.