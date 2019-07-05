Home
Mudança no trânsito em trevo de Viana será permanente

Com a mudança, o novo trajeto passará a ser permanente até que o novo viaduto, em vias de construção, seja concluído. A obra está prevista para ser entregue até o final deste ano

Gazeta Online

Publicado em 5 de julho de 2019 às 17:21

Maquete do viaduto no trevo em Viana Crédito: Divulgação

A partir desta sexta-feira (05), os condutores que trafegam no trecho próximo à interseção das BRs 101 e 262 (na altura do quilômetro 305 da BR 101), devem ficar atentos à nova rota próxima ao trevo de Viana, a qual já funcionava aos domingos e feriados, monitorada pela Eco 101, concessionária da respectiva rodovia.

Com a mudança, o novo trajeto passará a ser permanente até que o novo viaduto, em vias de construção, seja concluído. A obra está prevista para ser entregue até o final deste ano. 

VIADUTO

A construção do viaduto do km 305 faz parte da duplicação de 30 km da BR-101, entre Viana e Guarapari, obra que contará com cerca de R$ 115 milhões em investimentos. Deste total, R$ 16,5 milhões serão destinados à construção deste viaduto.

O viaduto substituirá a rotatória hoje existente no local, sendo feita uma interseção em desnível. Nesse caso, após concluídas as intervenções, os veículos não precisarão mais parar para entrar ou sair da BR-101, seja no sentido Vitória/ Guarapari ou Belo Horizonte.

Neste trecho específico (Viana a Guarapari) a duplicação foi iniciada em maio de 2018 e contará com duas faixas para cada sentido, separadas por canteiro central ou por barreira de segurança de concreto. A Eco101 já iniciou a construção de outros dois viadutos no trecho Viana/Guarapari: um no distrito de Amarelos, próximo à rodovia ES-388; e outro no trevo de Guarapari.

