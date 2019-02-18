Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • MPF-ES quer volta das telas com nomes de médicos em PAs de Vitória
Profissionais de plantão

MPF-ES quer volta das telas com nomes de médicos em PAs de Vitória

A medida, que entrou em vigor no dia 25 de junho de 2018 após a aprovação de uma lei municipal, foi cancelada em outubro do mesmo ano pela Justiça Federal, que aceitou pedido do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES)
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

18 fev 2019 às 17:00

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 17:00

PA da Praia do Suá, em Vitória Crédito: Eduardo Fachetti
O Ministério Público Federal (MPF) quer o retorno dos painéis eletrônicos que exibiam o nome, registro profissional e especialidade dos médicos de plantão nos Pronto-Atendimentos (PAs) de Vitória. Os equipamentos foram retirados em outubro passado, em uma decisão liminar (provisória) da Justiça, após ação civil pública proposta pelo Conselho Regional de Medicina (CRM).
Com o andamento do processo na 3ª Vara Federal Cível de Vitória, o procurador da República Gabriel Silveira de Queiros Campos se manifestou favoravelmente à manutenção dos painéis. Entre outros argumentos, ele considerou portaria do Ministério da Saúde que prevê que, em cada serviço de saúde, deve constar em local visível à população o nome do profissional envolvido no atendimento. “A sua não observância fere o princípio da legalidade”, ressaltou o procurador.
A instalação dos painéis havia sido feita pela prefeitura em agosto do ano passado, a partir da aprovação da lei 9.171/2017 na
Câmara Municipal
.
O CRM recorreu à Justiça por avaliar que o modelo de divulgação não apresentava qualquer benefício à população, e ainda deixava apenas a categoria médica exposta à eventual insatisfação do usuário.
Ao tomar conhecimento da manifestação do procurador da República, o presidente do CRM, Celso Murad, reafirmou o posicionamento da entidade na ação e disse que, se houver mudança na decisão da Justiça, o conselho vai recorrer.
Em seguida, a assessoria do CRM enviou nota acrescentando que, “logo após a manifestação do Ministério Público Federal (MPF) a respeito do assunto, o município de Vitória comunicou que não irá contestar a ação com base na autorização concedida pela subprocuradoria geral do município, que entendeu que a lei que determinou a instalação dos referidos painéis é inconstitucional.”
Questionada, a prefeitura confirmou, em nota, que "a Procuradoria Geral do Município de Vitória deixou de contestar a referida ação em razão de parecer anterior que entendeu que se trata de lei inconstitucional."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados