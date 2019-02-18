MPF-ES quer volta das telas com nomes de médicos em PAs de Vitória

PA da Praia do Suá, em Vitória Crédito: Eduardo Fachetti

Ministério Público Federal (MPF) quer o retorno dos painéis eletrônicos que exibiam o nome, registro profissional e especialidade dos médicos de plantão nos Pronto-Atendimentos (PAs) de Vitória. Os equipamentos foram retirados em outubro passado, em uma decisão liminar (provisória) da Justiça, após ação civil pública proposta pelo Conselho Regional de Medicina (CRM). quer o retorno dos painéis eletrônicos que exibiam o nome, registro profissional e especialidade dos médicos de plantão nos Pronto-Atendimentos (PAs) de Vitória. Os equipamentos foram retirados em outubro passado, em uma decisão liminar (provisória) da Justiça, após ação civil pública proposta pelo

Ministério da Saúde que prevê que, em cada serviço de saúde, deve constar em local visível à população o nome do profissional envolvido no atendimento. “A sua não observância fere o princípio da legalidade”, ressaltou o procurador. Com o andamento do processo na 3ª Vara Federal Cível de Vitória, o procurador da República Gabriel Silveira de Queiros Campos se manifestou favoravelmente à manutenção dos painéis. Entre outros argumentos, ele considerou portaria doe que prevê que, em cada serviço de saúde, deve constar em local visível à população o nome do profissional envolvido no atendimento. “A sua não observância fere o princípio da legalidade”, ressaltou o procurador.

A instalação dos painéis havia sido feita pela prefeitura em agosto do ano passado, a partir da aprovação da lei 9.171/2017 na

.

O CRM recorreu à Justiça por avaliar que o modelo de divulgação não apresentava qualquer benefício à população, e ainda deixava apenas a categoria médica exposta à eventual insatisfação do usuário.

Ao tomar conhecimento da manifestação do procurador da República, o presidente do CRM, Celso Murad, reafirmou o posicionamento da entidade na ação e disse que, se houver mudança na decisão da Justiça, o conselho vai recorrer.

Em seguida, a assessoria do CRM enviou nota acrescentando que, “logo após a manifestação do Ministério Público Federal (MPF) a respeito do assunto, o município de Vitória comunicou que não irá contestar a ação com base na autorização concedida pela subprocuradoria geral do município, que entendeu que a lei que determinou a instalação dos referidos painéis é inconstitucional.”