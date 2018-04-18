MPF denuncia ex-professor da Ufes por falsificação de documento

O Ministério Público Federal (MPF/ES) denunciou um ex-professor da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) por falsificação de documento público. Bruno Borges Deminicis teria falsificado dois certificados de participação em programa de iniciação científica da Ufes, que posteriormente foram usados por um estudante na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) para fins de aprovação em processo seletivo de mestrado.

Um dos certificados falsificados atestava que o estudante havia participado de um programa de iniciação científica entre 1º de março de 2009 e 2 de dezembro de 2009, totalizando 960 horas. Já o outro documento atestava participação em atividades entre 11 de março de 2010 e 12 de dezembro de 2010, com a mesma carga horária.

De acordo com o MPF/ES, . A falsidade foi constatada por que nenhum dos documentos possuía registro de autenticidade na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Ufes.

O crime tem pena de dois a seis anos de reclusão, que pode ser aumentada em 1/6 quando o agente é funcionário público.

Em relação ao estudante que adquiriu os documentos falsificados, o MPF/ES encaminhou o processo para a Procuradoria da República em Teófilo Otoni (MG), porque o uso do certificado falso se deu perante a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM).

UFES

A Administração Central da Ufes informa que o professor Bruno Borges Deminicis lecionou no Departamento de Zootecnia da Universidade no período de 05/08/2010 a 07/01/2015, data em que foi redistribuído para outro órgão.

No banco de dados da Ufes não constam registros de orientação em Iniciação Científica realizados pelo professor no período mencionado..