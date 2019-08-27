MPES faz acordo com EPA para melhorar higiene em supermercados

Rede de supermercados EPA se comprometeu a melhorar condições de higiene das lojas, segundo Ministério Público Crédito: Mariana Perim

Entre os requisitos estão a implantação do controle de gestão sanitária com o uso do Manual de Boas Práticas, planilhas de registro de controle de temperatura dos equipamentos de refrigeração e manutenção de barreiras contra pragas e vetores.

O acordo foi firmado por meio do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Segundo o Ministério Público, a rede de supermercados se comprometeu a melhorar as condições de higiene e custear laudos de agrotóxicos.

De acordo com o MPES, o termo também estabelece, como forma de compensação, que a empresa pague por 100 análises laboratoriais de resíduos de agrotóxicos em frutas, legumes ou verduras. O documento ainda indica critérios técnicos para a realização do diagnóstico, que tem o objetivo de melhorar a qualidade dos alimentos e de criar indicadores quanto aos resíduos de agrotóxicos nos produtos comercializados em estabelecimentos da Grande Vitória.

A reportagem tentou contato por e-mail e por telefone com a assessoria do Epa, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.