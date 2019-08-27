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Na Grande Vitória

MPES faz acordo com EPA para melhorar higiene em supermercados

Acordo foi feito após denúncia de comercialização de alimentos vencidos e condições de higiene impróprias nas lojas da Grande Vitória

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 16:56

Aramylle Bastos Locatelli

Aramylle Bastos Locatelli

Publicado em 

27 ago 2019 às 16:56
Rede de supermercados EPA se comprometeu a melhorar condições de higiene das lojas, segundo Ministério Público Crédito: Mariana Perim
Após denúncias de comercialização de alimentos vencidos e condições de higiene impróprias nas lojas do Epa da Grande Vitória, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) fez um acordo com a rede de supermercados para que sejam cumpridos diversos requisitos sanitários. O documento foi publicado no site do MPES.
Entre os requisitos estão a implantação do controle de gestão sanitária com o uso do Manual de Boas Práticas, planilhas de registro de controle de temperatura dos equipamentos de refrigeração e manutenção de barreiras contra pragas e vetores.
> Supermercado Epa de Jardim Camburi é interditado após denúncias
O acordo foi firmado por meio do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). Segundo o Ministério Público, a rede de supermercados se comprometeu a melhorar as condições de higiene e custear laudos de agrotóxicos.
De acordo com o MPES, o termo também estabelece, como forma de compensação, que a empresa pague por 100 análises laboratoriais de resíduos de agrotóxicos em frutas, legumes ou verduras. O documento ainda indica critérios técnicos para a realização do diagnóstico, que tem o objetivo de melhorar a qualidade dos alimentos e de criar indicadores quanto aos resíduos de agrotóxicos nos produtos comercializados em estabelecimentos da Grande Vitória.
A reportagem tentou contato por e-mail e por telefone com a assessoria do Epa, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.
 

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