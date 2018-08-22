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Justiça

MPES denuncia vereador de Nova Venécia acusado de assédio sexual

Mir de Guararema (PDT) é acusado de ter oferecido emprego a uma mulher, em troca de relações sexuais, e ainda ter enviado fotos nus para a vítima

Publicado em 21 de Agosto de 2018 às 22:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 ago 2018 às 22:23
Mir de Guarema está no primeiro mandato e faz parte de mesa diretora da Casa Crédito: Reprodução
O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) denunciou à Justiça, nesta terça-feira (21), o vereador Valdemir da Silva Pereira (PDT), conhecido como 'Mir de Guararema'. Ele é acusado de ter oferecido emprego a uma mulher  em troca de relações sexuais  e ainda ter enviado fotos nus para a vítima.
No início deste mês, o colunista de A Gazeta, Leonel Ximenes informou com exclusividade que a Corregedoria da Câmara de Nova Venécia estava apurando a denúncia contra o vereador. Após ser eleito, em dezembro de 2016, Valdemir teria prometido conseguir um emprego público para a mulher. À coluna, Valdemir disse que está sendo vítima de perseguição política após ter votado favoravelmente à cassação do vereador Ronaldo Mendes Barreiros, acusado de ter roubado um notebook no Legislativo.
O MPES pediu a suspensão do exercício da função pública de vereador, a redução de 60% do salário dele durante o tempo em que durar o processo e a proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima.
OUTRO LADO
A reportagem tentou contato com o vereador por duas vezes nesta quarta-feira (22), mas ele informou que estava em reunião e que não poderia falar. 
 
 

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