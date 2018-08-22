MPES denuncia vereador de Nova Venécia acusado de assédio sexual

No início deste mês, o colunista de A Gazeta,informou com exclusividade que a Corregedoria da Câmara de Nova Venécia estava apurando a denúncia contra o vereador. Após ser eleito, em dezembro de 2016, Valdemir teria prometido conseguir um emprego público para a mulher. À coluna, Valdemir disse que está sendo vítima de perseguição política após ter votado favoravelmente à cassação do vereador Ronaldo Mendes Barreiros, acusado de ter roubado um notebook no Legislativo.