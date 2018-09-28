MPES denuncia cadeirante que ateou fogo na ex-mulher na Serra

André Luiz dos Santos ateou fogo na ex-mulher, uma diarista de 36 anos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Ministério Público do Espírito Santo (MPES) denunciou à Justiça na última quarta-feira (26), o cadeirante André Luiz dos Santos, que é acusado de ter ateado fogo na ex-mulher, a diarista Marciane Pereira dos Santos, de 36 anos. Para o órgão, a motivação do crime foi torpe, devido o ex-marido ter cometido o crime por ciúmes da ex-companheira. O MPES também solicitou a conversão da prisão temporária em preventiva. denunciou àna última quarta-feira (26), o cadeirante André Luiz dos Santos,, a diarista Marciane Pereira dos Santos, de 36 anos. Para o órgão, a motivação do crime foi torpe, devido o ex-marido ter cometido o crime por ciúmes da ex-companheira. O MPES também solicitou a conversão da prisão temporária em preventiva.

Jardim Tropical, na Serra. Marciane está internada em estado grave no Hospital Jayme dos Santos Neves e teve que amputar a perna esquerda. Ela teve 40% do corpo com queimaduras de terceiro grau. O crime aconteceu no dia 22 de agosto, no bairro, na. Marciane está internada em estado grave no. Ela teve 40% do corpo com queimaduras de terceiro grau.

André foi indiciado pela polícia e deve responder pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por meio cruel, feminicídio e por impossibilitar a defesa da vítima, além de responder também por furto, já que furtou uma botija de gás da vítima, antes de tentar matá-la. Ele está preso no Centro de Triagem de Viana. Na última segunda-feira (24),e deve responder pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado por meio cruel, feminicídio e por impossibilitar a defesa da vítima, além de responder também por furto, já que furtou uma botija de gás da vítima, antes de tentar matá-la. Ele está preso no Centro de Triagem de

Marciane, diarista queimada pelo ex na Serra Crédito: Arquivo Pessoal

O CASO

diarista havia saído de casa para ir à casa de uma vizinha para fazer sopa para os dois filhos pequenos. O ex-marido havia retirado o botijão de gás da casa da diarista sob o pretexto de que havia sido paga por ele. Segundo informações de testemunhas, ahavia saído de casa para ir à casa de uma vizinha para fazer sopa para os dois filhos pequenos. O ex-marido havia retirado o botijão de gás da casa da diarista sob o pretexto de que havia sido paga por ele.

Desde a separação, o cadeirante passou a morar em cima da casa da ex-esposa, onde mora os pais do suspeito. A diarista morava no local com a filha de 5 anos de um relacionamento anterior e com o filho do casal, de apenas dois anos. Também estavam na casa duas sobrinhas da diarista, ambas adolescentes de 17 anos, que passavam o final de semana com a tia.

Ao retornar para casa enquanto a sopa cozinhava na casa da vizinha, a diarista foi surpreendida pela presença do ex-marido. No local, ele havia trancado o portão de acesso à casa, impedindo que a vítima entrasse no local, jogou álcool e ateou fogo.

Em meio ao desespero, uma das sobrinhas da vítima conseguiu jogar água sobre o corpo da tia e apagar parte das chamas. As sobrinhas pegaram uma garrafa da geladeira e jogaram nela. Minha irmã está sem pele no corpo, toda deformada, contou uma das irmãs da diarista, uma dona de casa de 45 anos.

As sobrinhas receberam ajuda de vizinhos que acionaram uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) . A vítima foi levada para o Hospital Jayme dos Santos, onde continuava internada em estado grave.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu no local. Na casa foi recolhido um frasco com um pouco de gasolina dentro e também um frasco de álcool já vazio. Eu acho que ele planejou pois ele xingava muito minha irmã. Ele tentou até a apunhalar com uma faca, afirmou a irmã da vítima enquanto aguardava por notícias do estado de saúde no hospital.