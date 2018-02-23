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Acusação a padre

MP e advogado da família Gottardi repudiam postura de Homero Mafra

Segundo a acusação, as negativas do padre em responder duas das perguntas da defesa de Hilário 'demonstram o quão retilínea é a sua postura como pároco e indivíduo'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 19:34

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 19:34

Homero Mafra, advogado de Hilário Frasson Crédito: Marcelo Prest
O Ministério Público do Espírito Santo e o assistente de acusação, o advogado Renan Sales, informaram por meio de nota que repudiam a postura do advogado Homero Mafra e acrescentam que não se sentiram desrespeitados pela atitude do padre Pedro Luchi, arrolado como testemunha. O sacerdote, responsável por celebrar o casamento entre Hilário e Milena, foi o primeiro a ser ouvido nesta sexta-feira (23). Mas, segundo Homero Mafra, que faz a defesa de Hilário Frasson, o padre mentiu e desrespeitou a Justiça.
Segundo a acusação, as negativas do padre em responder duas das perguntas da defesa de Hilário "demonstram o quão retilínea é a sua postura como pároco e indivíduo." Após as negativas do padre Luchi, a defesa desistiu da testemunha.
DESRESPEITO
A defesa de Hilário conversou com a reportagem do Gazeta Online ao término da audiência na manhã desta sexta-feira (23). Na ocasião, o advogado Homero Mafra reclamou da postura do padre e disse que o sacerdote, na visão dele, desrespeitou a Justiça.
"Foi um não depoimento. O padre se furtou a cumprir o seu dever de testemunha. Perguntas objetivas, que não diziam respeito ao segredo do confessionário. Nós não faríamos nenhuma pergunta que zelasse sobre o segredo. O padre se recusou a responder. Na verdade, foi um 'não depoimento', um ato de clara afronta ao Poder Judiciário. Não é por ser padre, por ter ministério religioso, ou ter qualquer profissão, por mais importante que seja, que a pessoa possa se negar a prestar esclarecimentos ao Poder Judiciário. Ele não cumpriu o dever dele", afirmou o advogado.
 
Ainda segundo Homero Mafra, Padre Luchi "mentiu" quando disse que tinha pouco contato com Hilário e Milena.
"Um pergunta, por exemplo, que foi feita e ele se recusou a responder, foi se ele foi à casa do Hilário. Eu não perguntei o que ele foi fazer, eu perguntei se ele foi. E ele disse que isso estava sob sigilo. Eu não sei se a visita de alguém a uma casa pode se considerar sob sigilo confessionário. Eu não iria perguntar o que ele foi fazer lá, eu apenas perguntei se ele foi. Por que ele disse que tinha pouco contato com Hilário e, nesse ponto, ele mentiu, porque ele foi várias vezes à casa de Hilário. Ele nega, dizendo que só tinha feito o casamento, mas ele deve prestar contas à consciência dele", argumentou.
O OUTRO LADO
A reportagem do Gazeta Online tenta contato com o padre Luchi para repercutir as afirmações do advogado de Hilário Frasson, Homero Mafra.

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