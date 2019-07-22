NA PALMA DA MÃO

Motoristas já podem circular com documento do carro no celular no ES

Com a ferramenta, disponível de forma gratuita por meio de aplicativo, documento do carro impresso pode ser substituído pelo digital

22 de julho de 2019

Mais de 800 mil proprietários de veículos registrados no Espírito Santo já podem ter o documento do carro na tela do celular ou tablet. A partir desta semana, o Detran-ES passou a adotar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) Digital. Com a ferramenta, disponível de forma gratuita por meio de aplicativo, o proprietário pode substituir o documento do veículo impresso pelo que pode estar na palma da mão.

Com a mesma função do documento físico, o CRLV Digital traz praticidade ao condutor, segundo o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira. "O objetivo desta ferramenta, em primeiro lugar, é dar mais facilidade aos capixabas, principalmente aos proprietários ou que utilizam veículos portando esse documento obrigatório", destacou.

Para ter acesso a essa versão eletrônica, é necessário que o veículo esteja licenciado no exercício atual, ou seja, o documento deste ano. Da mesma forma que o documento impresso, que continuará a ser emitido pelo órgão de trânsito, o CRLV Digital estará disponível somente após a quitação dos débitos relativos ao Licenciamento Anual do veículo.

O CRLV Digital pode ser acessado através do aplicativo "Carteira Digital de Trânsito", já disponível nas lojas de aplicativos para Android e iOS. A plataforma é a mesma da CNH Digital, liberada para os condutores capixabas desde janeiro de 2018 e que já possui 65.849 usuários cadastrados no Estado.

Após o download, o documento é cadastrado no próprio aplicativo, com a inserção de dados pessoais e do próprio documento físico. A nova ferramenta é válida em todo o território nacional, como explica Vieira. "É um aplicativo do Serpro, uma empresa de tecnologia do governo federal, homologado pelo Departamento Nacional Trânsito (Denatran). Portanto, a validade é para todo o território nacional diante de toda autoridade de trânsito".

Outra funcionalidade da CRLV Digital é o compartilhamento do documento digital com outras pessoas, desde que também tenham o aplicativo instalado. O compartilhamento pode ser realizado para até cinco pessoas ao mesmo tempo. Quem recebe o CRLV Digital não consegue exportar ou compartilhar o documento, mas pode apresentá-lo às autoridades de trânsito.

Para acessar a versão digital do documento será exigida a criação de uma senha de acesso, de quatro dígitos. O acesso ao aplicativo pode ser feito também com a impressão digital do usuário nos dispositivos móveis que já possuam leitor por biometria. Não é necessário uma rede de internet para uso do aplicativo, que pode ser acesso em modo offline.

Segundo o Detran, dos 1.991.200 veículos que compõem a frota do Estado, 802.143 já tiveram o licenciamento 2019 quitado, e estão aptos a utilizar a nova funcionalidade.

PASSO A PASSO

- Para obter os documentos eletrônicos, é preciso fazer o download do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível gratuitamente na Google Play e App Store.

- Depois, basta fazer o cadastramento no aplicativo. Então, o usuário recebe um e-mail e deve clicar no link para ativar o cadastro.

- Após a ativação, deve-se fazer login no aplicativo e clicar em “adicionar documento”, que será a CNH ou CRLV digitais.

- Após o cadastro, para validar o CRLV digital, basta informar o número do Renavam e o código de segurança impresso no Certificado de Registro de Veículo – CRV (antigo DUT).

- Depois de confirmar a validação, será necessário informar o número de telefone celular. Neste momento, será disponibilizada a CRLV Digital no dispositivo móvel.

- O aplicativo vai pedir para o usuário criar uma senha de quatro dígitos, uma chave de acesso que deverá ser digitada toda vez que o documento digital for utilizado. A CRLV Digital poderá ser acessada pelo dispositivo móvel mesmo off-line, ou seja, sem internet.

