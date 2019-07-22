Motoristas já podem circular com documento do carro no celular no ES

Publicado em 22 de julho de 2019 às 22:06
Mais de 800 mil proprietários de veículos registrados no Espírito Santo já podem ter o documento do carro na tela do celular ou tablet. A partir desta semana, o Detran-ES passou a adotar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) Digital. Com a ferramenta, disponível de forma gratuita por meio de aplicativo, o proprietário pode substituir o documento do veículo impresso pelo que pode estar na palma da mão.
Com a mesma função do documento físico, o CRLV Digital traz praticidade ao condutor, segundo o diretor-geral do Detran, Givaldo Vieira. "O objetivo desta ferramenta, em primeiro lugar, é dar mais facilidade aos capixabas, principalmente aos proprietários ou que utilizam veículos portando esse documento obrigatório", destacou.
Para ter acesso a essa versão eletrônica, é necessário que o veículo esteja licenciado no exercício atual, ou seja, o documento deste ano. Da mesma forma que o documento impresso, que continuará a ser emitido pelo órgão de trânsito, o CRLV Digital estará disponível somente após a quitação dos débitos relativos ao Licenciamento Anual do veículo.
O CRLV Digital pode ser acessado através do aplicativo "Carteira Digital de Trânsito", já disponível nas lojas de aplicativos para Android e iOS. A plataforma é a mesma da CNH Digital, liberada para os condutores capixabas desde janeiro de 2018 e que já possui 65.849 usuários cadastrados no Estado.
Após o download, o documento é cadastrado no próprio aplicativo, com a inserção de dados pessoais e do próprio documento físico. A nova ferramenta é válida em todo o território nacional, como explica Vieira. "É um aplicativo do Serpro, uma empresa de tecnologia do governo federal, homologado pelo Departamento Nacional Trânsito (Denatran). Portanto, a validade é para todo o território nacional diante de toda autoridade de trânsito".
Outra funcionalidade da CRLV Digital é o compartilhamento do documento digital com outras pessoas, desde que também tenham o aplicativo instalado. O compartilhamento pode ser realizado para até cinco pessoas ao mesmo tempo. Quem recebe o CRLV Digital não consegue exportar ou compartilhar o documento, mas pode apresentá-lo às autoridades de trânsito.
Para acessar a versão digital do documento será exigida a criação de uma senha de acesso, de quatro dígitos. O acesso ao aplicativo pode ser feito também com a impressão digital do usuário nos dispositivos móveis que já possuam leitor por biometria. Não é necessário uma rede de internet para uso do aplicativo, que pode ser acesso em modo offline.
Segundo o Detran, dos 1.991.200 veículos que compõem a frota do Estado, 802.143 já tiveram o licenciamento 2019 quitado, e estão aptos a utilizar a nova funcionalidade.
PASSO A PASSO
- Para obter os documentos eletrônicos, é preciso fazer o download do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), disponível gratuitamente na Google Play e App Store.
- Depois, basta fazer o cadastramento no aplicativo. Então, o usuário recebe um e-mail e deve clicar no link para ativar o cadastro.
- Após a ativação, deve-se fazer login no aplicativo e clicar em “adicionar documento”, que será a CNH ou CRLV digitais.
- Após o cadastro, para validar o CRLV digital, basta informar o número do Renavam e o código de segurança impresso no Certificado de Registro de Veículo – CRV (antigo DUT).
- Depois de confirmar a validação, será necessário informar o número de telefone celular. Neste momento, será disponibilizada a CRLV Digital no dispositivo móvel.
- O aplicativo vai pedir para o usuário criar uma senha de quatro dígitos, uma chave de acesso que deverá ser digitada toda vez que o documento digital for utilizado. A CRLV Digital poderá ser acessada pelo dispositivo móvel mesmo off-line, ou seja, sem internet.
