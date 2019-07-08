Falta de estacionamento

Motoristas e cobradores fazem paralisação no Terminal de Vila Velha

O motivo do ato localizado é um protesto contra a falta de vagas de estacionamento para os ônibus no local

Publicado em 8 de julho de 2019 às 14:32 - Atualizado há 6 anos

Motoristas e cobradores de ônibus cruzaram os braços no Terminal de Vila Velha Crédito: Internauta

Motoristas e cobradores de ônibus cruzaram os braços no Terminal de Vila Velha. A paralisação começou por volta das 9h30 desta segunda-feira (08) e durou aproximadamente 20 minutos.

O motivo do ato localizado é um protesto contra a falta de vagas de estacionamento para os ônibus no local, que ficou sobrecarregado desde que o Terminal de Itaparica foi interditado. Motoristas relatam que são multados porque, por falta de opção, acabam estacionando em local proibido.

Segundo o diretor do Sindicato dos Rodoviários, Diolindo Pereira, isso acaba prejudicando a atividade do motorista.

"O motorista precisa ficar esperando um tempão para ter uma vaga, sem poder ir no banheiro, sem poder beber água. E também tinha um cantinho aqui dentro que proibiram de estacionar, o que agravou o problema", justificou o diretor.

Segundo Diolindo, a categoria entrou em acordo com a Ceturb e vai se reunir com a diretoria do órgão durante a tarde desta terça-feira. Por isso, o ato foi interrompido.

Por nota, a Ceturb-ES disse que o grupo reivindica uma área que está em obras no Terminal Vila Velha para servir de estacionamento. No local, há fossa e tubulações que podem afundar, por isso, segundo a Ceturb, não é possível parar ônibus. A Companhia garante que tem realizado todos os esforços operacionais possíveis na busca de melhoria na operação do Terminal Vila Velha, que teve aumento de usuários e veículos devido a interdição do Terminal Itaparica.

Disse ainda que se reuniu com a Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha, quando foram discutidos vários assuntos em busca de soluções para a segurança no trânsito nos acessos, bem como os problemas quanto a quantidade de veículos no entorno do terminal, e que nesta semana nova agenda será realizada para buscar novas alternativas.

