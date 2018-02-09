Motoristas desrespeitam interdição e se arriscam na BR 259 em Colatina Crédito: Internauta via Whatsapp

deslizamento de pedras na última terça-feira (6), abriram uma brecha entre as rochas e chegaram a trafegar no local, que está totalmente interditado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quem passa pelo local, além de correr risco de vida, está cometendo infração grave e pode ser multado. Moradores das proximidades do km 79 na BR 259, onde o ocorreu um, abriram uma brecha entre as rochas e chegaram a trafegar no local, que está totalmente interditado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quem passa pelo local, além de correr risco de vida, está cometendo infração grave e pode ser multado.

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O incidente aconteceu na altura do distrito de Itapina, em Colatina. Além das duas pedras grandes que estão sobre a pista, uma terceira, maior ainda, corre o risco de ceder em caso de mais chuva. O local foi sinalizado com cones e fitas na terça-feira mas, mesmo assim, algumas pessoas estavam atravessando por entre as rochas.

Segundo a PRF, quem fura o bloqueio colocado na pista comete infração grave e pode ser multado em R$ 195,23, além de perder 5 pontos na carteira.

Barreiras de concreto foram colocadas na BR 259, no trecho onde pedras rolaram por conta da chuva Crédito: Divulgação / Dnit

CONCRETO

Nesta quinta-feira (8), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (Dnit) instalou barreiras físicas de concreto, conhecidas como gelo baiano, para demarcar ainda mais a interdição e impedir que motoristas e motociclistas se aventurem no local.

O Dnit informou ainda que vai instalar placas indicativas orientando os veículos, a partir das áreas urbanas mais próximas.

Barreiras de concreto foram colocadas na BR 259, no trecho onde pedras rolaram por conta da chuva Crédito: Divulgação / Dnit

SEM PREVISÃO DE LIBERAÇÃO

Ainda de acordo com o Dnit, não há previsão de liberação das pistas no trecho do km 79 da BR 259. "Além da retirada das rochas sobre a pista de rolamento é preciso estabilizar a encosta com técnicas específicas que incluem desmonte com uso de explosivos. Esse trabalho depende de clima menos chuvoso e plano de trabalho definido (pelo uso de explosivos)", informou o órgão por meio de nota.

Técnicos do DNIT já avaliaram a situação e estão elaborando o plano de trabalho para remoção e estabilidade da encosta evitando risco de novos desabamentos.

ALTERNATIVAS