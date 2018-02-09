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Trecho interditado

Motoristas desrespeitam interdição e se arriscam na BR 259 em Colatina

Além das rochas que ainda estão na pista após deslizamento registrado na última terça-feira, uma terceira pedra ainda maior corre o risco de deslizar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 22:03

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 22:03

Motoristas desrespeitam interdição e se arriscam na BR 259 em Colatina Crédito: Internauta via Whatsapp
Moradores das proximidades do km 79 na BR 259, onde o ocorreu um deslizamento de pedras na última terça-feira (6), abriram uma brecha entre as rochas e chegaram a trafegar no local, que está totalmente interditado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quem passa pelo local, além de correr risco de vida, está cometendo infração grave e pode ser multado.
Motoristas desrespeitam interdição e se arriscam na BR 259 em Colatina
O incidente aconteceu na altura do distrito de Itapina, em Colatina. Além das duas pedras grandes que estão sobre a pista, uma terceira, maior ainda, corre o risco de ceder em caso de mais chuva. O local foi sinalizado com cones e fitas na terça-feira mas, mesmo assim, algumas pessoas estavam atravessando por entre as rochas.
Segundo a PRF, quem fura o bloqueio colocado na pista comete infração grave e pode ser multado em R$ 195,23, além de perder 5 pontos na carteira.
Barreiras de concreto foram colocadas na BR 259, no trecho onde pedras rolaram por conta da chuva Crédito: Divulgação / Dnit
CONCRETO
Nesta quinta-feira (8), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito (Dnit) instalou barreiras físicas de concreto, conhecidas como gelo baiano, para demarcar ainda mais a interdição e impedir que motoristas e motociclistas se aventurem no local.
O Dnit informou ainda que vai instalar placas indicativas orientando os veículos, a partir das áreas urbanas mais próximas.
Barreiras de concreto foram colocadas na BR 259, no trecho onde pedras rolaram por conta da chuva Crédito: Divulgação / Dnit
SEM PREVISÃO DE LIBERAÇÃO
Ainda de acordo com o Dnit, não há previsão de liberação das pistas no trecho do km 79 da BR 259. "Além da retirada das rochas sobre a pista de rolamento é preciso estabilizar a encosta com técnicas específicas que incluem desmonte com uso de explosivos. Esse trabalho depende de clima menos chuvoso e plano de trabalho definido (pelo uso de explosivos)", informou o órgão por meio de nota.
Técnicos do DNIT já avaliaram a situação e estão elaborando o plano de trabalho para remoção e estabilidade da encosta evitando risco de novos desabamentos.
ALTERNATIVAS
A opção para os motoristas de carros de passeio é utilizar a ES 446, passando por Baixo Guandu, Itaimbé e Colatina, que possui parte pavimentada e parte em terra batida. O tráfego de carretas deve ser feito por Itaguaçu e Santa Teresa, no sentido norte, e descendo pela BR-101. A PRF está no local dando apoio à orientação do tráfego na região.

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