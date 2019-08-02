Home
Motoristas de Uber planejam paralisação em protesto na Grande Vitória

Associação dos Motoristas de Aplicativo reclama de uma redução no valor mínimo que os motoristas recebiam em cada corrida

CBN Vitória (92,5 FM)

Eduardo Dias

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 20:55

Crédito: Divulgação

Motoristas de aplicativo da empresa Uber, que circulam na Grande Vitória, planejam fazer uma paralisação e não aceitar viagens pelo aplicativo em, pelo menos, um dia da semana que vem. O protesto é contra uma redução no valor mínimo que os motoristas recebiam em cada corrida.

O presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo do Espírito Santo, Luiz Fernando Muller, afirmou que a redução foi de aproximadamente 10%, com o valor mínimo passando de R$ 5,50 para R$ 5,02.

Motoristas de Uber planejam paralisação na Grande Vitória

Muller afirmou que a categoria decidirá na próxima terça-feira qual será o dia do protesto. A intenção é fazer com que aproximadamente três mil motoristas desliguem o aplicativo Uber em, pelo menos, um dia da próxima semana, diminuindo a oferta de veículos. A associação estima que a Grande Vitória tem oito mil motoristas.

MOTORISTA JUSTIFICA RECLAMAÇÕES

Além disso, os motoristas pretendem atender clientes apenas que fizerem solicitações de viagens em uma empresa de aplicativos concorrente da Uber. "É alertar a Uber para voltar, pelo menos, para a tarifa normal. É um absurdo porque a gasolina subiu mais de 47% em dois anos e a Uber nunca subiu tarifa. Está muito difícil manter a atividade com essa redução", opinou o presidente da associação.

O motorista de aplicativo Carlos Cristo Junior também reclamou da diminuição do valor mínimo recebido em cada viagem. Segundo ele, uma das justificativas usada para reduzir o valor foi a recente queda no valor da gasolina. O motorista argumenta que no período de alta dos combustíveis a empresa não fez reajustes para aumentar o repasse dos motoristas.

Procurada pela reportagem da rádio CBN Vitória, a empresa Uber não respondeu a demanda sobre a reclamação dos motoristas capixabas.

